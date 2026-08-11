Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng triển khai 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số giáo dục Ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 310/KH - SGDĐT triển khai 100 ngày hành động nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thường xuyên ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Theo ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, kế hoạch nhằm tháo gỡ những khó khăn trong chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện các nền tảng, cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn dữ liệu phục vụ quản lý, cải cách hành chính, phát triển xã hội số và công dân số trong lĩnh vực giáo dục.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giáo dục. Các nhiệm vụ phải được triển khai đúng tiến độ, có sản phẩm cụ thể, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và có thể kiểm chứng.

Phạm vi xử lý tập trung vào các nhóm vấn đề như: thể chế, hạ tầng và dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính, giải ngân và kỷ luật thực thi.

Đối tượng thực hiện gồm: các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc sở; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan.

Cơ sở giáo dục Lâm Đồng tăng cường trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Các đơn vị được yêu cầu ưu tiên sử dụng nền tảng, cơ sở dữ liệu thống nhất và dùng chung, hạn chế đầu tư, triển khai phân tán.

Đáng chú ý, một nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng yêu cầu và có minh chứng kiểm chứng được. Đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành thực tế, có dữ liệu, có người sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả.

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; dữ liệu phải đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác lâu dài.

Sở sẽ theo dõi, kiểm tra và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ thực hiện. Những nhiệm vụ chậm tiến độ phải nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7 - 30/11/2026.