Quốc phòng - An ninh Lâm Đồng: Triển khai cao điểm đổi Thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử Ngày 7/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát động Đợt cao điểm đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng đăng ký đổi Thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử, sử dụng số định danh cá nhân

Bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp thành lập 5 trạm và bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sỹ túc trực ngày đêm để tiếp nhận, thực hiện các thủ tục đổi Thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử, sử dụng số định danh cá nhân cho Đảng viên trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc điểm tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt

Đây là thời điểm để thu thập, xác thực danh tính của đảng viên, xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của Đảng. Đồng thời, thay thế thẻ giấy phù hợp với yêu cầu, mục đích sử dụng của Đảng viên trong tình hình hiện nay, tránh lãng phí cho cơ quan đảng trong việc in ấn, phát hành thẻ.

Chỉ trong ngày đầu tiên, đã có gần 3.000 lượt Đảng viên đến các điểm tiếp nhận, thực hiện thủ tục để đăng ký thẻ có gắn chíp điện tử, sử dụng số định danh cá nhân.

Đảng viên phường Lâm Viên - Đà Lạt đăng ký đổi Thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử, sử dụng số định danh cá nhân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho số Đảng viên cao tuổi, vùng xa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập thêm 3 tổ lưu động bám sát địa bàn. Ngoài ra còn thành lập 8 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ thực hiện hiệu quả nhất.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc điểm tiếp nhận tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Trong sáng 7/8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến các điểm tiếp nhận tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Trung tâm hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt để kiểm tra tiến độ. Đồng thời, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc mà tổ công tác gặp phải, để có hướng chỉ đạo cụ thể hoàn thành thắng lợi đợt cao điểm này.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc điểm tiếp nhận tại Công an tỉnh

Đoàn công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trực tiếp kiểm tra tốc độ ổn định của đường truyền, thời gian xử lý hồ sơ và hiệu quả vận hành của từng khâu.

Đoàn đã hướng dẫn Công an cấp xã thu thập, rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân của Đảng viên với dữ liệu dân cư trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đảm bảo thông tin đồng bộ, chính xác, đúng quy trình, quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị cho Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh; bố trí nguồn nhân sự để triển khai thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng.

Đợt cao điểm được diễn ra đến ngày 15/8/2025, với mục tiêu cấp đổi Thẻ đảng cho 100% Đảng viên chính thức trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần đó, cán bộ, chiến sỹ sẽ làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả các buổi tối trong tuần và cả thứ 7, chủ nhật.