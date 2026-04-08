Thời sự Lâm Đồng triển khai chiến dịch 90 ngày chuẩn hóa dữ liệu gần 840.000 trẻ em Ngày 4/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở.

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Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống quản lý thông tin trẻ em của tỉnh Lâm Đồng mới chỉ đạt 64,96% (cập nhật được 545.011/838.995 trẻ em). Chiến dịch cao điểm được triển khai nhằm chuẩn hóa dữ liệu trẻ em theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt”, đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế và Cục Bà mẹ và Trẻ em.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao UBND cấp xã thành lập Tổ dữ liệu do lãnh đạo UBND xã làm Tổ trưởng, phối hợp cùng Công an, Trạm y tế, công chức văn hóa - xã hội, tư pháp - hộ tịch, cộng tác viên và trưởng thôn, tổ dân phố. Tổ có nhiệm vụ xác minh, thu thập thông tin trẻ em dưới 16 tuổi; rà soát, bổ sung các trường hợp dữ liệu còn thiếu hoặc đính chính thông tin hành chính sai lệch (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân...). Chiến dịch đặc biệt chú trọng cập nhật chính xác dữ liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ có nguy cơ và trẻ đang được trợ giúp.

Sở Y tế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn và tổng hợp kết quả định kỳ hằng tháng trình Cục Bà mẹ và Trẻ em, Trung tâm Thông tin y tế và UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các địa phương gửi báo cáo tiến độ về Sở Y tế trước ngày 25 hằng tháng.