Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng triển khai chương trình bảo vệ sức khỏe trẻ dưới 5 tuổi UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi" giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và giảm tỷ lệ tử vong trẻ em trên địa bàn.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành sản, nhi (Ảnh tư liệu)

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, thay đổi nhận thức và hành vi trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu 95% phụ nữ mang thai được quản lý thai kỳ và khám thai từ 4 lần trở lên; trên 90% phụ nữ mang thai được bổ sung viên sắt, axit folic; 95% trẻ sơ sinh được tiêm vitamin K1; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰.

Chương trình ưu tiên các can thiệp về chăm sóc phụ nữ mang thai, bà mẹ sau sinh, trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi; nâng cao chất lượng khám, điều trị, phòng, chống bệnh tật và tai nạn thương tích ở trẻ em.

Tỉnh cũng sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành sản, nhi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh.

Theo UBND tỉnh, mặc dù công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn những khó khăn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, nơi tình trạng sinh tại nhà và hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Vì vậy, việc triển khai chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm tử vong và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.