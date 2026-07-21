Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng triển khai đề án ứng phó đe dọa an ninh phi truyền thống UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, nâng cao năng lực truyền thông, dự báo, cảnh báo và ứng phó, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quán triệt các chủ trương, chính sách về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; 100% sở, ngành, địa phương đưa nội dung tuyên truyền vào kế hoạch công tác hằng năm; 100% cơ sở giáo dục triển khai hoạt động tuyên truyền phù hợp. Xây dựng ít nhất một mô hình điểm cấp tỉnh về tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống để nhân rộng trên địa bàn.

Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng lấy chuyển đổi số và truyền thông số làm đột phá; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), các nền tảng số và mạng xã hội trong sản xuất, lan tỏa thông tin; nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, truyền thông nguy cơ và xử lý khủng hoảng truyền thông, chủ động đấu tranh với tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh là cơ quan chủ trì tham mưu, điều phối chung việc triển khai kế hoạch; các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền theo từng lĩnh vực.

Trong đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài và chương trình về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; tăng cường truyền thông chính thống, phản bác thông tin sai lệch và đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng.

Kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới toàn thể Nhân dân, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lâm Đồng hướng tới xây dựng hệ thống truyền thông hiện đại, đồng bộ, đa nền tảng, góp phần nâng cao năng lực thích ứng của xã hội trước các nguy cơ an ninh phi truyền thống.