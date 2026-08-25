Quốc phòng - An ninh Lâm Đồng triển khai kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng Ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã ký Văn bản số 14337/UBND-NC về triển khai kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện UBND xã Kiến Đức và Đồn Biên phòng Bu Cháp chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết giao ước kết nghĩa vào tháng 7/2026

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học, tổ chức với các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ) được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các đơn vị Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đồn Biên phòng Tuy Đức và xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ký giao ước kết nghĩa

Nhiều mô hình, chương trình, cách làm thiết thực được duy trì, góp phần cải thiện điều kiện công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trọng yếu của tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức và việc triển khai hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu tại một số sở, ngành cấp tỉnh và địa phương có sự thay đổi. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện việc tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành phải chủ động phối hợp, đăng ký kết nghĩa, đỡ đầu với các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn; lồng ghép các chương trình, đề án, hoạt động chuyên môn phù hợp để hỗ trợ địa bàn khu vực biên giới và các đơn vị Bộ đội Biên phòng.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì việc triển khai kết nghĩa, đỡ đầu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội với các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Qua đó góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.