Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới Ngày 13/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, yêu cầu ngành Giáo dục và các địa phương chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, lấy quyền lợi người học làm trung tâm.

Bảo đảm các điều kiện dạy học trong năm học mới

Theo đó, ngành Giáo dục phải khẩn trương rà soát mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện an toàn; kịp thời xử lý những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đặc biệt quan tâm các địa bàn vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu công nghiệp và nơi dân số tăng nhanh.

Việc sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường phải tính đến điều kiện giao thông, phương án đưa đón, bán trú, nội trú, không làm tăng rào cản địa lý và chi phí đi học. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát nhu cầu giáo viên theo từng môn, cấp học, ưu tiên giáo viên trực tiếp giảng dạy và những địa bàn còn thiếu.

Bên cạnh bảo đảm các điều kiện dạy học, năm học mới được định hướng theo hướng thực chất, giảm áp lực hành chính. Các cơ sở giáo dục phải cắt giảm hồ sơ, sổ sách không cần thiết, chống bệnh thành tích, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tăng cường kiểm soát lạm thu, dạy thêm, học thêm và các hoạt động liên kết giáo dục.

Đẩy mạnh dạy học 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế của các trường

Ngành Giáo dục cũng được giao tổ chức dạy học đúng chương trình, tăng cường ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; đẩy mạnh dạy học 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời nâng cao chất lượng STEM/STEAM, kỹ năng số, giáo dục thể chất, nghệ thuật và hướng nghiệp.

Tỉnh yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh và tổ chức các kỳ thi theo hướng công bằng, minh bạch. Rà soát, cắt giảm những kỳ thi, cuộc thi không cần thiết, khắc phục bệnh thành tích và xử lý nghiêm việc báo cáo không đúng thực tế.

Các ngành, địa phương và nhà trường cần phối hợp phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ và các nguy cơ từ môi trường mạng; đồng thời hướng dẫn, quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phù hợp với từng cấp học.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu tăng cường y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh.