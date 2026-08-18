Đời sống Lâm Đồng triển khai ứng dụng AI trong hoạt động cơ quan nhà nước Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc vừa ký Văn bản số 13670 về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Robot AI được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: Diễm Thương)

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin và Hội nghị) xây dựng, hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Trong đó, nghiên cứu, ứng dụng AI để xây dựng các “kịch bản điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu” bảo đảm phù hợp với hướng dẫn, quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn triển khai mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ tại Công văn số 4920 ngày 7/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng AI theo chỉ đạo tại Thông báo số 506/TB-UBND ngày 29/4/2026; báo cáo UBND tỉnh kết quả và đề xuất phương án triển khai trong năm 2027; hoàn thành trong tháng 12/2026.

AI sẽ là công cụ mới giúp nâng hiệu quả quản lý nhà nước tại Lâm Đồng

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ chủ động triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật.