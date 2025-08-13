Văn hóa - Giải trí Lâm Đồng từ chối quyền lên chơi Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa 2025 - 2026

Ngày 13/8, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có công văn từ chối quyền lên Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia 2025 - 2026.

Theo đó, ngày 2/8, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mời Đội bóng đá tỉnh Lâm Đồng đăng ký tham dự Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa 2025 - 2026.

Ban lãnh đạo Đội bóng đá Lâm Đồng (áo xanh) tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả bền vững trước khi lên hạng

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đơn vị rất trân trọng và đánh giá cao lời mời tham gia giải. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, đơn vị nhận thấy, thời gian từ nay đến khai mạc giải còn quá ngắn. Công tác chuẩn bị cho đội bóng chưa đáp ứng đủ các điều kiện và đúng với yêu cầu chuyên môn của một giải đấu chuyên nghiệp nên không đăng ký tham gia.

Hiện nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang tập trung chỉ đạo việc củng cố, phát triển công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên, tăng cường công tác quản lý để vận hành đội bóng. Đồng thời, sẽ huy động nguồn xã hội hóa để phát triển đội bóng trong thời gian tới.

Được biết, mùa bóng 2024 - 2025, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia chỉ có 11 đội tham dự và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kỳ vọng mùa giải sẽ có sự góp mặt của 14 đội. Tuy nhiên, với việc hợp nhất của một số tỉnh, thành phố nên có khả năng số đội tham dự sẽ không hơn giải năm trước.

Theo kế hoạch, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025 -2026 sẽ khởi tranh vào ngày 19/9/2025.