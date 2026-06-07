Thời sự Lâm Đồng tuyển sinh 1.770 học sinh vào 2 trường nội trú liên cấp biên giới Năm học 2026 - 2027, tỉnh Lâm Đồng dự kiến tuyển sinh 1.770 học sinh vào học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực).

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đang tăng tốc về đích trong tháng 8/2026

Ngày 6/7, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 3317/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Lâm Đồng tựu trường năm học 2025 - 2026 (Ảnh minh họa: Nguyễn Hiền)

Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) tuyển 870 học sinh với 30 lớp; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực) tuyển 900 học sinh với 30 lớp.

Học sinh Lâm Đồng tựu trường năm học 2025 - 2026 (Ảnh minh họa: Nguyễn Hiền)

2 trường tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 9 theo chỉ tiêu được giao, gồm: học sinh nội trú và học sinh bán trú buổi trưa. Việc tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển hoặc điều chuyển học sinh. Đối với lớp 1 và lớp 6, học sinh phải bảo đảm độ tuổi theo quy định; các lớp còn lại phải hoàn thành chương trình lớp học trước của năm học 2025 - 2026.

Riêng đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp, công tác tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Thứ tự ưu tiên được áp dụng lần lượt đối với học sinh không có nguồn nuôi dưỡng theo quy định, học sinh khuyết tật, học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; tiếp đến là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách.

Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn hoặc ở địa bàn cách xa trường không thể đi về trong ngày cũng được ưu tiên xét tuyển. Trong trường hợp số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu ở cùng một mức ưu tiên, nhà trường sẽ tiếp tục xét theo các tiêu chí như hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nơi thường trú và kết quả học tập. Đối với tuyển sinh lớp 6, việc xét tuyển căn cứ vào điểm kiểm tra cuối năm lớp 5; từ lớp 7 đến lớp 9, căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của năm học trước liền kề để lựa chọn học sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 20 - 30/7; xét tuyển từ ngày 1 - 3/8 và công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 10/8/2026.

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