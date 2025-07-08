Tin mới

    Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng vừa có văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

    Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc giới thiệu danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng như cung cấp các video hướng dẫn chi tiết theo link: https://www.rfd.gov.vn/tin-tuc/pages/other.aspx?ItemID=3333.

    Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII.

    Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã gửi kèm các banner và infographic trực quan đến các cơ quan, đơn vị và địa phương để đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của mình. Mục đích là để thông tin đến rộng rãi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

    Info TTHC - TSVTD
    Nỗ lực này của các cơ quan chức năng tại Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện các quy định liên quan đến tần số vô tuyến điện, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

