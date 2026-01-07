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    Lâm Đồng: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,56%

    Thanh Thủy 01/07/2026 11:24

    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026. Theo đó, toàn tỉnh có 39.652 thí sinh dự thi, trong đó 39.082 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt 98,56%.

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    Thí sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

    Trong đó, khối THPT tiếp tục duy trì tỷ lệ tốt nghiệp ở mức rất cao, với 36.694/36.997 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 99,18%. Hệ giáo dục thường xuyên có 2.341/2.571 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt 91,05%; trong khi 47/84 thí sinh tự do đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt 55,95%.

    Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay ghi nhận 50/142 cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ 100%.

    Xem tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 tại đây.

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    Bên cạnh những đơn vị đạt kết quả tuyệt đối, nhiều trường có quy mô lớn cũng tiếp tục duy trì tỷ lệ tốt nghiệp từ 99% trở lên, phản ánh chất lượng dạy học, ôn tập và tổ chức kỳ thi được giữ vững.

    Kết quả này là cơ sở để thí sinh hoàn tất thủ tục xét tuyển đại học, cao đẳng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh trong năm học 2025 - 2026.

    Thanh Thủy Thanh Thủy

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            Lâm Đồng: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,56%
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