Thời sự Lâm Đồng và Mondulkiri thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, nhiều nội dung thuộc các lĩnh vực được Lâm Đồng (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 17/8, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2022 - 2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển, giai đoạn 2026 - 2030 được tổ chức tại Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Kong Kimmy đồng chủ trì hội nghị

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Ngài Kong Kimny, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo đánh giá, giai đoạn 2022 - 2025, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hoạt động hợp tác giữa hai địa phương vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là tiền đề góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng các đại biểu dự hội nghị

Hai tỉnh duy trì thường xuyên các hoạt động gặp gỡ, hội đàm, trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương; kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của mỗi bên.

Ngài Men Ngoi, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Mondulkiri và các đại biểu dự hội nghị

Các cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng của hai địa phương tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu khai mạc hội nghị

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từng bước được mở rộng. Hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu.

Hai bên đã tích cực phối hợp thúc đẩy việc quy hoạch cặp cửa khẩu Đắk Peur - Nam Lear lên cửa khẩu quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế biên giới trong những năm tới.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Đồng Hoàng Văn Bằng báo cáo kết quả thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Lâm Đồng và Mondulkiri

Giai đoạn 2022 - 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 2 tỉnh đạt khoảng 26,9 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 11 triệu USD; nhập khẩu 15,9 triệu USD. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ và kết nối doanh nghiệp đã được tổ chức hiệu quả.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên đã phối hợp trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, kiểm dịch động thực vật, phòng, chống dịch bệnh.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận về công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới với Mondulkiri

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, đối ngoại nhân dân cũng đạt nhiều kết quả có ý nghĩa. Hai tỉnh đã tiếp tục duy trì nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực.

Các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ học sinh, lưu học sinh, chăm lo cộng đồng người gốc Việt Nam sinh sống tại tỉnh Mondulkiri tiếp tục được duy trì. Các hoạt động giao lưu nhân dân đã góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết giữa Nhân dân hai địa phương.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tôn Thiện San trao đổi về một số định hướng lớn trong phối hợp với tỉnh Mondulkiri thời gian tới

Về hợp tác quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới, lực lượng chức năng của hai tỉnh duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, hội đàm định kỳ, tuần tra song phương. Quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường.

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, kinh phí để tổ chức các hoạt động còn nhiều hạn chế. Điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tầng khu vực biên giới của hai tỉnh còn nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên trình bày tham luận về công tác phối hợp trong lĩnh vực y tế với Mondulkiri

Hạ tầng thương mại, giao thông đi lại qua các cặp cửa khẩu biên giới chưa được đầu tư phát triển. Điều này dẫn đến hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương mại tại chợ biên giới gặp nhiều khó khăn.

Kim ngạch hai chiều giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri có quy mô còn thấp, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình hợp tác chưa chặt chẽ. Các hoạt động chưa đi vào chiều sâu, chưa có tính hệ thống liên kết hợp tác ngành, lĩnh vực.



Hợp tác toàn diện, lâu dài

Tại hội nghị, với mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri đã thống nhất ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới xác định mục tiêu tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Hai bên cùng phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch UBND xã biên giới Quảng Trực Nguyễn Văn Anh, tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận về công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương tỉnh Mondulkiri

Theo đó, hai bên thỏa thuận tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước và hợp tác giữa các cơ quan của hai địa phương.

Hai tỉnh cùng phối hợp thúc đẩy nâng cấp cặp cửa khẩu Đắk Peur - Nam Lear lên cửa khẩu quốc tế, phát triển thương mại biên giới, logistics và kết cấu hạ tầng cửa khẩu.

Ông Song Khen, Giám đốc Sở Nông - Lâm - Ngư nghiệp tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia trình bày tham luận tại hội nghị

Hai địa phương mở rộng hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chế biến nông sản và bảo vệ môi trường.

Hai bên sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp; phát triển du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và thể thao.

Các đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi tham luận của tỉnh Mondulkiri tại hội nghị

Quá trình giao lưu nhân dân, hợp tác thanh niên, phụ nữ, tổ chức, đoàn thể sẽ được hai tỉnh tăng cường. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên thống nhất sẽ tổ chức luân phiên hằng năm Hội nghị đánh giá thực hiện thỏa thuận ký kết hợp tác phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia dự và theo dõi các tham luận của tỉnh Lâm Đồng

Tại hội nghị, các sở, ngành hai bên trình bày nhiều tham luận, đề xuất những giải pháp thiết thực để phát triển hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết. Hai bên nhất trí tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã thỏa thuận.

Các bên tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thỏa thuận. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ tháo gỡ kịp thời, nhằm bảo đảm công tác được triển khai đồng bộ, hiệu quả, mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân hai địa phương.

Cụ thể hóa thỏa thuận bằng những kết quả cụ thể

Tại hội nghị, ngài Kong Kimny, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri nhấn mạnh, hội nghị là dịp để hai bên nhìn nhận, phản ánh thực tiễn và kết quả công tác triển khai hợp tác trong 4 năm qua (2022 - 2025).

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Kong Kimmy bày tỏ sự hợp tác với Lâm Đồng thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực

Thông qua hội nghị, hai bên đánh giá những việc đã làm được, cũng như những tồn tại, khó khăn để cùng nhau tháo gỡ, giải quyết triệt để, nhằm thực hiện hiệu quả hơn các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

“ Chúng tôi mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa những nội dung ký kết trên tinh thần trách nhiệm, hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Tất cả hướng tới sự phát triển thịnh vượng trên mọi lĩnh vực cả hiện tại và tương lai, cùng nhau tiến tới sánh vai với các quốc gia phát triển trên thế giới. Ngài Kong Kimny, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia)

Tỉnh trưởng Modulkiri, ngài Kong Kimny kỳ vọng UBND tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang, các xã biên giới tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Modulkiri.

Lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri tặng quà lưu niệm

Về phía các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri sẽ phối hợp tốt với các ban, ngành có liên quan của tỉnh Lâm Đồng với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện theo đúng quy chế, quy định của pháp luật.

Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Kong Kimny mong muốn Lâm Đồng giới thiệu và khuyến khích các nhà đầu tư của tỉnh sang đầu tư tại Mondulkiri. Tỉnh Mondulkiri sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư của Lâm Đồng sang đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương.

Lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri tặng quà lưu niệm

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, hội nghị hôm nay không chỉ tổng kết một chặng đường hợp tác, mà quan trọng hơn là cùng nhau mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 mà hai bên ký kết xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng hợp tác trên các lĩnh vực. Điều quan trọng bây giờ không chỉ dừng lại ở việc ký kết văn bản, mà là tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ và có kết quả cụ thể.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương của Lâm Đồng và các cơ quan chức năng của tỉnh Mondulkiri khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận

“ Các sở, ban, ngành, địa phương của Lâm Đồng và các cơ quan chức năng của tỉnh Mondulkiri khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ hằng năm. Hai bên xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện và cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, đối với Lâm Đồng, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm đầu mối tham mưu UBND triển khai toàn diện bản thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri tặng quà lưu niệm

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác thuộc lĩnh vực phụ trách. Mỗi đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động hợp tác chuyên ngành, bảo đảm các nội dung đã ký kết sớm được hiện thực hóa bằng các chương trình, dự án cụ thể.

Lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri tặng quà lưu niệm

Các địa phương khu vực biên giới, lực lượng biên phòng, hải quan, công an, quân sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Mondulkiri trong quản lý, bảo vệ biên giới. Mỗi bên tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất, nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật hai nước.

Lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri tặng quà lưu niệm

Cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch cần chủ động kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh. Mỗi đơn vị tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình. Các bên từng bước khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics, thương mại biên giới, du lịch và dịch vụ.

Lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri chụp hình lưu niệm tại hội nghị