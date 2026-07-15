Thời sự Lâm Đồng và TP Đồng Nai hợp tác phát triển du lịch Trong chương trình hợp tác, tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai quyết tâm đồng hành, cùng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và thị trường để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai ký kết hợp tác phát triển du lịch

Tối 15/7, tại tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Đồng Nai tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch và ký kết hợp tác giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong kết nối cung cầu, mở rộng thị trường

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 2 tỉnh, thành phố, cùng đông đảo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành của 2 địa phương.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Đồng Nai kỳ vọng, sự hợp tác giữa 2 địa phương sẽ góp phần phát triển du lịch bền vững

Tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác phát triển du lịch. Không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa, hệ thống giao thông của 2 địa phương ngày càng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển các sản phẩm du lịch.

Các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tham gia ký kết hợp tác

Trên nền tảng đó, việc kết nối giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch của Lâm Đồng với các doanh nghiệp lữ hành TP Đồng Nai được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới; góp phần hình thành các tuyến, chương trình du lịch liên vùng hấp dẫn, gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp du lịch TP Đồng Nai tham gia chương trình

Tại chương trình, các đơn vị cung cấp dịch vụ 2 địa phương đã ký kết hợp tác phát triển du lịch. Sự kiện này góp phần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch liên vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch bền vững.

Tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai hợp tác phát triển du lịch

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xúc tiến, quảng bá du lịch; kết nối doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và dịch vụ nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần thu hút du khách và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong thời gian tới.