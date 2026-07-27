Đời sống Lâm Đồng với nghĩa tình tháng 7 Tháng 7 về, trên khắp Lâm Đồng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân với người có công với cách mạng.

Vùng đất cách mạng Xuân Trường - Đà Lạt, nơi từng trải qua chiến tranh khốc liệt đang từng bước đổi thay mạnh mẽ

Những ký ức không phai

Những ngày tháng 7, vùng đất cách mạng Xuân Trường - Đà Lạt mang một nhịp cảm xúc đặc biệt. Trên vùng đất từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cuộc sống hôm nay đã đổi thay từng ngày. Nhưng ký ức về những người đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn được các thế hệ trân trọng, gìn giữ.

Xuân Trường - Đà Lạt có 18 Mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 190 liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Trong đó, tổ dân phố Xuân Sơn là địa danh ghi dấu nhiều năm tháng chiến đấu kiên cường của quân và dân địa phương.

Bệnh binh Trần Văn Nhỹ, phường Xuân Trường - Đà Lạt xúc động đọc lại những dòng lưu bút đã cùng ông đi qua cuộc chiến tới nay

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bệnh binh Trần Văn Nhỹ, sinh năm 1950, vẫn nhớ rõ những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu trên mảnh đất này. Trong một trận đánh tại khu vực Xuân Trường, đơn vị ông nhận nhiệm vụ cắt hàng rào kẽm gai. Khi có lệnh dừng chiến đấu và chuyển hướng, các chiến sĩ rút ra ngoài. Bất ngờ, hỏa lực từ trên cao bắn xuống khiến một đồng đội thân thiết của ông hi sinh.

Ký ức về người đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh trong những ngày đầu ông Nhỹ tham gia cách mạng vẫn còn nguyên vẹn. Đó không chỉ là nỗi đau riêng của một người lính mà còn là một phần ký ức về những năm tháng gian khổ của vùng đất Xuân Trường.

Những dòng lưu bút được ghi lại và cùng bệnh binh Trần Văn Nhỹ đi qua những năm tháng chiến tranh đến ngày hôm nay

Ông Nhỹ là bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể trên 61%. Sau chiến tranh, ông tiếp tục có nhiều năm công tác, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường. Từ người lính trên chiến trường đến cán bộ cơ sở, ông tiếp tục góp sức xây dựng quê hương từng bước đổi thay.

Cũng tại tổ dân phố Xuân Sơn, ông Trần Thông (sinh năm 1935) là người có công với cách mạng, từng bị địch bắt, giam cầm và trải qua những năm tháng tù đày khắc nghiệt. Dù phải chịu nhiều gian khổ, ý chí và lòng kiên trung của người chiến sĩ cách mạng vẫn không hề lay chuyển.

Ông Trần Thông, người có công với cách mạng, từng bị địch bắt tù đày xúc động khi được Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, động viên



Nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhưng ông Thông và gia đình vẫn luôn giữ gìn truyền thống, nỗ lực làm gương cho con cháu và đóng góp cho địa phương. Điều khiến ông ấm lòng là sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền đối với người có công.

Những chuyến thăm hỏi, những lời động viên vào các dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là sự tri ân, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những người đã đi qua chiến tranh. Với ông Thông, đó là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thế hệ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và phường Xuân Trường - Đà Lạt thăm hỏi, động viên, chụp hình lưu niệm cùng gia đình bà Trần Thị Thiệt, vợ liệt sĩ

Để lòng tri ân được tiếp nối

Tri ân người có công không chỉ hiện diện trong những ngày tháng 7. Trên địa bàn Lâm Đồng, sự quan tâm ấy được thể hiện bằng các chính sách chăm lo đời sống, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa và trách nhiệm gìn giữ ký ức về các thế hệ đã hi sinh.

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận công lao của những người đã cống hiến, hi sinh cho đất nước. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm đối với các thế hệ đi trước.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng luôn thể hiện sự tri ân đối với công lao của những người đã cống hiến, hi sinh cho đất nước

“ Sự tri ân ấy góp phần giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau hiểu hơn công lao của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Theo Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ hôm nay về trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của Nhân dân. Đó là trách nhiệm tiếp tục xây dựng, phát triển quê hương và bảo vệ thành quả cách mạng trong giai đoạn mới.

Hoạt động thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ được tỉnh Lâm Đồng tổ chức thường xuyên vào những dịp lễ, tết, ngày truyền thống của đất nước và ngày lễ lớn của tỉnh

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt và nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, những nén hương được thắp lên trong tháng 7 như những lời tri ân lặng lẽ. Phía sau mỗi phần mộ là một cuộc đời, một gia đình và một câu chuyện về sự hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi lần đến nghĩa trang liệt sĩ vào dịp 27/7, những người từng đi qua chiến tranh lại mang theo nhiều xúc động. Giữa những hàng mộ, có người đầy đủ tên tuổi, có người vẫn lặng lẽ khuyết danh. Với họ, sự hi sinh của đồng đội luôn là ký ức thiêng liêng không thể phai mờ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Lâm Đồng

Công tác tri ân vì thế còn là hành trình tìm kiếm, đưa những người đã ngã xuống trở về với quê hương, gia đình. Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng Dương Công Hiệp, Hội thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có thông tin.

Các cựu chiến binh cũng gặp gỡ nhiều nhân chứng từng chiến đấu trên địa bàn Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ), chiến trường Khu 6 và Campuchia để tìm kiếm thêm manh mối về các liệt sĩ.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng tiếp nối

Mỗi thông tin được góp nhặt có thể thắp thêm hi vọng tìm thấy một người đã ngã xuống. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, đưa về là một hành trình trở về sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Đó cũng là cách những người đang sống tiếp tục trả món nợ nghĩa tình với đồng đội.

Từ chăm lo người có công, thăm hỏi gia đình chính sách đến tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, gìn giữ những địa chỉ đỏ, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng tiếp nối bằng những việc làm cụ thể.

Thế hệ trẻ tỉnh Lâm Đồng luôn tri ân công lao to lớn của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước

Tháng 7 rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa tình với những người đã cống hiến, hi sinh cho Tổ quốc vẫn còn ở lại. Trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng phát triển, lòng biết ơn ấy tiếp tục được trao truyền, nhắc mỗi thế hệ hôm nay sống xứng đáng với những người đã làm nên hòa bình.