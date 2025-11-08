Pháp luật Lâm Đồng xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị đánh hội đồng Bước đầu, Công an phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đã xác định được một số em thiếu niên có liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi bị đánh hội đồng.

Camera của các hộ dân đã ghi lại toàn bộ quá trình em H bị đánh. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 10/8, Công an phường tiếp nhận tin báo của gia đình em N.P.T.N.H (SN 2013), trú Tổ dân phố 13, phường Phan Thiết về việc bị một nhóm bạn đánh hội đồng gây thương tích xảy ra vào ngày 8/8.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết đã vào cuộc, làm rõ các thông tin ban đầu.

Theo đó, khoảng hơn 17 giờ ngày 8/8, em H nhận lời hẹn của một người bạn tên H.N (SN 2012) là học sinh một trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường Phú Thủy đến khu vực đất trống tại hẻm 29, đường Tôn Đức Thắng, phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi vừa đến điểm hẹn thì H bị H.N cùng nhóm bạn 4 người bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh tới tấp vào người. Trong lúc nhóm này đánh em H thì có người hô hoán "Công an đến" nên cả nhóm bỏ chạy. Riêng em H về nhà báo với gia đình là bị tai nạn giao thông nên gia đình đưa lên Bệnh viện An Phước để khám, chữa trị.

Vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận

Đến ngày 10/8, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại toàn bộ cảnh em H bị nhóm thiếu niên đánh. Đoạn clip trên nhanh chóng được chia sẻ và gây sự bất bình trong dư luận. Người nhà em H khi thấy đoạn clip trên đã đến Công an phường trình báo vụ việc.

Hiện Công an phường đang tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.