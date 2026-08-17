Chuyển đổi số Lâm Đồng xây dựng “Niềm tin số” từ cộng đồng KOL Chiều 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình gặp mặt KOL tỉnh Lâm Đồng lần thứ II và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (ngồi thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 200 KOL, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” được triển khai từ tháng 8/2025 với mục tiêu xây dựng cầu nối giữa lực lượng công an với các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

Sau 1 năm hoạt động, mô hình đã từng bước khẳng định hiệu quả thông qua việc hình thành cơ chế phối hợp hai chiều trong tiếp nhận, xác minh, xử lý và lan tỏa thông tin trên môi trường số.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua mô hình, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 60 phản ánh từ các thành viên liên quan đến những vấn đề phát sinh trên không gian mạng. Qua xác minh, có 16 trường hợp liên quan đến dấu hiệu lừa đảo, 20 trường hợp là tin giả, thông tin xấu độc gây hoang mang dư luận và 24 trường hợp phản ánh về tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trên cơ sở kiểm chứng, cơ quan chức năng đã cung cấp 22 nguồn thông tin chính thống để định hướng dư luận; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm về nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến, kỹ năng kiểm chứng thông tin, phương pháp quản trị và kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng số.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo tại hội nghị

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý thông tin, các thành viên của mô hình còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa và du lịch địa phương gắn với nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng.

Đáng chú ý, chiến dịch truyền thông “Không một mình” được triển khai vào cuối năm 2025 đã thu hút hơn 34.600 người tham gia. Các thành viên đã sản xuất hơn 964 tin, bài, video tuyên truyền trên các nền tảng số, thu hút hơn 15 triệu lượt tiếp cận và trên 4 triệu lượt tương tác.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến, mô hình đã tiếp cận hơn 113.500 học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và phụ huynh; đồng thời thu hút khoảng 162.000 lượt người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các thành viên của mô hình đã chủ động tham gia phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc liên quan đến những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; tích cực chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Đồng chí Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội to lớn cho sự phát triển của địa phương. Không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống kinh tế - xã hội, là môi trường quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lâm Đồng đang hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao việc thành lập Câu lạc bộ “Niềm tin số”, xem đây là mô hình phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng sáng tạo nội dung trên môi trường số. Thông qua mô hình này, các thông tin chính thống sẽ được lan tỏa nhanh hơn, các giá trị tích cực được nhân rộng, đồng thời góp phần hạn chế tác động của những thông tin sai lệch, độc hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị các thành viên của câu lạc bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sử dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, du lịch, con người và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu nhấn nút vận hành Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lâm Đồng

Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên của câu lạc bộ tiếp cận, kiểm chứng và lan tỏa thông tin chính thống đến người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, sau 1 năm triển khai, mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” đã chứng minh được tính hiệu quả khi từng bước chuyển hóa mối quan hệ giữa lực lượng công an với những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng từ kết nối đơn thuần sang hành động vì cộng đồng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, giá trị lớn nhất mà mô hình mang lại không nằm ở những con số thống kê, mà chính là việc hình thành cơ chế phối hợp hai chiều giữa cơ quan chức năng với cộng đồng.

Trong cơ chế đó, những người có sức ảnh hưởng đóng vai trò là cầu nối, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, còn lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận, xác minh và cung cấp thông tin chính thống để tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng bằng những hình thức truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian mạng đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội, sức ảnh hưởng không chỉ được đo bằng số lượng người theo dõi hay lượt tương tác mà đã trở thành một nguồn lực xã hội quan trọng.

Vì vậy, mỗi KOL, nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm cần sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị tích cực, phục vụ cộng đồng; đồng thời tập trung xây dựng cơ chế kiểm chứng thông tin nhanh, hình thành mạng lưới cảnh báo sớm đối với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các KOL có thành tích xuất sắc

Đồng chí Huỳnh Ngọc Liêm cũng đề nghị các thành viên của câu lạc bộ phát huy vai trò trong việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung về thông tin chính thống, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả; đồng thời đẩy mạnh quảng bá những hình ảnh đẹp về văn hóa, du lịch và con người Lâm Đồng.

“ Thuật toán có thể thích sự giật gân, nhưng chúng ta lựa chọn sự tử tế; thuật toán có thể thích tranh cãi, nhưng chúng ta lựa chọn tri thức; thuật toán có thể chạy theo lượt xem, nhưng chúng ta lựa chọn những giá trị bền vững còn lại sau lượt xem. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các KOL có thành tích xuất sắc

Với những kết quả đạt được trong năm đầu triển khai và sự ra đời của Câu lạc bộ “Niềm tin số”, Công an tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tăng cường đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực nhận diện và phản bác thông tin xấu độc. Qua đó, góp phần để thông tin chính thống lan tỏa nhanh hơn thông tin sai sự thật, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.