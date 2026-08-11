Thông tin đối ngoại Lâm Đồng xây dựng quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 (Ảnh tư liệu)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc xây dựng quy chế mới là cần thiết nhằm cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời thống nhất công tác quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trước thời điểm sáp nhập, Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đều đã có quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại riêng. Tuy nhiên, các quy chế này được xây dựng trên cơ sở những quy định pháp luật trước đây. Đến nay, nhiều quy định đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó có Nghị định số 148/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026...

Cùng với những thay đổi về pháp luật, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các đầu mối thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều thay đổi. Do đó, một số nội dung về phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp, đối tượng áp dụng và tổ chức thực hiện trong các quy chế trước đây không còn phù hợp.

Việc ban hành quy chế mới được xác định nhằm thiết lập một cơ sở pháp lý thống nhất để các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ được Chính phủ giao cho UBND cấp tỉnh.

Theo dự thảo, quyết định gồm 3 điều, trong đó ban hành kèm theo quyết định là Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm 4 chương, 28 điều.

Trong đó, Chương I - Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; khái niệm thông tin đối ngoại; nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại; quản lý nhà nước và kinh phí thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại.

Chương II - Hoạt động thông tin đối ngoại tập trung vào những nội dung trực tiếp gắn với công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương. Các nội dung gồm: cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Lâm Đồng, quảng bá hình ảnh tỉnh; tình hình thế giới gắn với kinh tế - xã hội tỉnh; xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh; xuất bản ấn phẩm thông tin đối ngoại; tổ chức sự kiện tại nước ngoài; hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trong và nước ngoài.

Khảo sát du lịch Tà Đùng (Ảnh tư liệu)

Đáng chú ý, dự thảo cũng dành riêng Chương III - Quy định trách nhiệm quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, qua đó xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc triển khai công tác này trên địa bàn tỉnh.

Chương IV - Điều khoản thi hành quy định trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện sau khi quyết định được ban hành; đồng thời quy định việc báo cáo, đề xuất xử lý, bổ sung những vấn đề phát sinh khi pháp luật hoặc yêu cầu quản lý nhà nước có thay đổi.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khi được ban hành, quy chế sẽ góp phần áp dụng thống nhất các biện pháp quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi toàn tỉnh; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Hiện dự thảo quyết định đang được truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng, trước khi UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định ban hành theo thẩm quyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động nghiên cứu những nội dung cơ bản của chính sách để phối hợp thực hiện sau khi quyết định được ban hành.

Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại đây.