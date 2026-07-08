Công nghệ - Chuyển đổi số Lâm Đồng xây “lá chắn số” bảo vệ người dân Chuyển đổi số mở ra không gian phát triển mới nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ về dữ liệu, tài sản và an toàn thông tin. Xây dựng “lá chắn số” vì thế trở thành yêu cầu để Lâm Đồng phát triển an toàn, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tường Vũ dự Lễ mít tinh

Nhận diện nguy cơ từ sớm

Sau hợp nhất, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn hơn; hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, du lịch, dịch vụ ngày càng gắn chặt với công nghệ. Cùng với những cơ hội từ chuyển đổi số là nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, phát tán thông tin xấu độc và tội phạm sử dụng công nghệ cao với phương thức ngày càng tinh vi, nhiều vụ việc mang yếu tố xuyên quốc gia.

Trước những nguy cơ đó, phòng ngừa, phát hiện sớm được xác định là yêu cầu quan trọng. Từ năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận, phân loại, xử lý hơn 1.000 cảnh báo tại các hệ thống máy chủ, máy tính người dùng; cài đặt 1.136 phần mềm chống mã độc, giám sát 2.225 máy tính công vụ của 145 sở, ngành và UBND cấp xã. Qua đó, hàng trăm lượt truy cập bất thường, mã độc và hành vi tấn công đã được phát hiện, ngăn chặn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026

Cùng với kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật và hướng dẫn khắc phục, Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) được đưa vào vận hành. Công an tỉnh Lâm Đồng là đơn vị đầu tiên trên cả nước trực tiếp vận hành SOC, chủ động giám sát, cảnh báo sớm, phát hiện và xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin.

SOC được kết nối với Trung tâm An ninh mạng quốc gia và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), phục vụ công tác bảo đảm an toàn thông tin của tỉnh. Đây là lớp phòng vệ kỹ thuật quan trọng, góp phần bảo đảm các hệ thống phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chuyển đổi số hoạt động thông suốt.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khảo sát Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC)

Bảo vệ người dân trên không gian số

Nguy cơ trên không gian mạng không chỉ nhằm vào hệ thống kỹ thuật. Khi dữ liệu trở thành tài sản, thông tin cá nhân, tài khoản và tiền của mỗi người cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao.

Những thủ đoạn ấy không xa lạ với người dân. Ông Lê Hữu Phước, ngụ phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, từng nhận nhiều cuộc gọi liên quan đến thuế, bảo hiểm, điện, nước... Nhờ thường xuyên được lực lượng công an và tổ dân phố cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, ông có thói quen kiểm chứng thông tin, cảnh giác trước những yêu cầu bất thường. Theo ông Phước, người dân rất cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự Lễ mít tinh

Những cuộc gọi giả mạo cùng vụ mua bán hàng triệu dữ liệu cá nhân cho thấy bảo vệ hệ thống và bảo vệ mỗi người ngày càng gắn chặt. Thông tin cá nhân bị lộ có thể bị lợi dụng để lừa đảo; người dùng thiếu cảnh giác cũng có thể tạo cơ hội để đối tượng xấu tiếp cận dữ liệu, tài khoản.

Bảo đảm an ninh mạng vì vậy không dừng ở bảo vệ máy chủ, đường truyền hay hệ thống thông tin, mà còn là bảo vệ dữ liệu, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo môi trường an toàn cho chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Mỗi người góp sức xây “lá chắn số”

Công nghệ có thể tạo ra những lớp phòng vệ hiện đại, lực lượng chuyên trách có thể giám sát, cảnh báo và xử lý nguy cơ, nhưng con người vẫn là mắt xích quan trọng trong bảo đảm an ninh mạng. “Lá chắn số” vì thế cần được xây dựng từ hệ thống kỹ thuật cùng nhận thức, kỹ năng của mỗi người.

Mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”, việc phát huy vai trò của người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng hay chiến dịch “Không một mình” đang góp phần đưa kiến thức, kỹ năng phòng ngừa đến cộng đồng, lan tỏa thông tin tích cực và nâng cao khả năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Chủ đề Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 tại Lâm Đồng “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người dân Lâm Đồng”, cùng thông điệp “An ninh mạng - Kết nối an toàn, kiến tạo tương lai số” cũng đặt mỗi người sử dụng vào vị trí quan trọng trong bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026.

Tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa, dự báo, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ. Cùng với đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, cần trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà trở thành “lá chắn số chủ động”, cùng tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Từ hệ thống giám sát, cảnh báo đến ý thức, kỹ năng của mỗi người, “lá chắn số” đang được xây dựng bằng nhiều lớp bảo vệ. Khi an toàn trên không gian mạng trở thành trách nhiệm chung, đó cũng là nền tảng để Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác những cơ hội mới cho phát triển.