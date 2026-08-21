Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng xem xét đề xuất đầu tư 20.000 tỷ đồng hoàn thiện đường ven biển phía Nam Chiều 21/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan và Liên danh CII - CII PPP - IMIC về đề xuất dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến quy mô, hướng tuyến, phương thức đầu tư, phương án tài chính, nguồn vốn và quỹ đất dự kiến thanh toán cho dự án.

Theo Sở Tài chính, đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách của tỉnh còn hạn chế, việc nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội theo phương thức đối tác công - tư (PPP) được đánh giá là cần thiết, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam tỉnh.



Ông Lê Quốc Bình, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CII đại diện Liên danh nêu ý kiến tại buổi làm việc

Theo đề xuất sơ bộ của Liên danh CII - CII PPP - IMIC, dự án có tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 34 km, quy mô mặt cắt ngang từ 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế từ 60 - 80 km/h.

Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 18 km, từ điểm kết nối với đường Lý Thái Tổ đến khu vực giáp ranh phường Phước Hội - xã Sơn Mỹ. Đoạn 2 dài khoảng 16 km, từ khu vực giáp ranh phường Phước Hội - xã Sơn Mỹ đến Quốc lộ 55, khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh.



Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Minh Tiến phát biểu tại cuộc họp

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 20.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất với diện tích dự kiến khoảng 500 ha dọc các tuyến đường ven biển. Theo kế hoạch đề xuất, dự án có thể hoàn thiện pháp lý trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến tháng 12/2027, khởi công vào tháng 1/2028, thời gian xây dựng khoảng 24 tháng.

Qua rà soát, Sở Tài chính cho biết hướng tuyến đề xuất cơ bản phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, đoạn khoảng 5 km ven biển đi qua Khu Công nghiệp Sơn Mỹ hiện chưa có trong quy hoạch tỉnh, cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh các quy hoạch liên quan.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp

Đáng chú ý, phương án tài chính sơ bộ của dự án dự kiến sử dụng vốn vay ngân hàng khoảng 17.000 tỷ đồng, chiếm 85% tổng mức đầu tư. Vì vậy, cơ quan chuyên môn đề nghị nhà đầu tư làm rõ phương án huy động vốn, khả năng cấp tín dụng và tính khả thi của phương án tài chính.



Bên cạnh đó, qua rà soát có khoảng 16,4 km trong tổng chiều dài đề xuất bị trùng với 2 dự án đầu tư công đang chuẩn bị đầu tư, gồm: đường trục ven biển Tân Thắng - Thắng Hải và đường ven biển La Gi, xã Tân Hải và phường La Gi. Phần chiều dài còn lại theo tính toán khoảng 17,6 km.



Đại diện phía đơn vị liên danh lắng nghe ý kiến của các sở, ngành Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành và nhà đầu tư tiếp tục rà soát kỹ các nội dung liên quan đến quy hoạch, hướng tuyến, phương thức đầu tư, nguồn vốn, quỹ đất thanh toán và tính khả thi của dự án; đồng thời bảo đảm việc nghiên cứu, đề xuất và lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.



Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau buổi làm việc, UBND tỉnh sẽ có kết luận thống nhất cho phép nhà đầu tư lập đề xuất chủ trương đầu tư trong thời gian 4 tháng. Sở Tài chính được giao tham mưu, ban hành các văn bản chấp thuận theo quy định; các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất.

Sau khi chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của Luật PPP và Luật Đấu thầu.



Nghiên cứu đầu tư hoàn thiện các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam