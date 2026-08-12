Thời sự Lâm Đồng xem xét nhiều chính sách về tăng trưởng, đất đai, chuyển đổi số Tại Phiên họp thứ 10, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét nhiều nội dung về tăng trưởng, đất đai, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì Phiên họp thứ 10 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI

Sáng 12/8, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Phiên họp thứ 10. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung chủ trì phiên họp. Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Khoa báo cáo phương án xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 3 tỉnh ban hành trước khi sáp nhập

Một trong những nội dung trọng tâm là thống nhất phương án xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo từng kỳ họp từ nay đến cuối năm 2026.

Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh tập trung rà soát danh mục, phương án và thời gian xử lý các văn bản do HĐND 3 tỉnh ban hành trước khi sáp nhập.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền

Trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, Thường trực HĐND tỉnh xem xét chính sách phân bổ vốn ngân sách và vốn đối ứng địa phương cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, có chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Một số nội dung được đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Phiên họp đã cho ý kiến về việc xây dựng nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về việc cập nhật, bổ sung mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền

Ở lĩnh vực đất đai, phiên họp xem xét danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, việc sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá đất. Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét đăng ký xây dựng nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp giải trình và làm rõ nhiều nội dung Thường trực HĐND tỉnh quan tâm

Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét bổ sung, điều chỉnh danh mục dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6. Trong đó, có nội dung về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026 tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế.

Phiên họp cũng xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc cho ý kiến về các nội dung được xem xét tại phiên họp

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề tháng 9. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo dự kiến danh mục, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp để các đại biểu thảo luận, UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp thu, giải trình.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo nghị quyết theo đúng quy định

Đối với hệ thống nghị quyết do HĐND các tỉnh ban hành trước sáp nhập, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu rà soát những nghị quyết không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ hoặc thay thế. Với nghị quyết cần thay thế, phải xác định rõ nghị quyết mới và phạm vi thay thế, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý.

Các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành cần thống nhất danh mục, xây dựng lộ trình xử lý và phân công rõ trách nhiệm. Việc rà soát, bãi bỏ, thay thế các nghị quyết cũ cần được hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng theo dõi phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung tại phiên họp

Đối với các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm nghị quyết được chuẩn bị đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi.

“ Các chính sách về tăng trưởng, phân bổ nguồn lực, giáo dục, y tế, đất đai, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số cần gắn với yêu cầu thực tế và khả năng tổ chức thực hiện. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo nghị quyết để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề tháng 9 của HĐND tỉnh.