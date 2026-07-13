Thời sự Lâm Đồng xếp thứ 17 cả nước về Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổng điều tra.

Các bộ, ngành tham dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Mạnh Tuấn - Thời báo Tài chính Việt Nam)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp và các sở, ngành, đơn vị tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng

TĐTKT năm 2026 là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách phát triển cả nước trong giai đoạn mới.

Theo đánh giá, cuộc tổng điều tra năm nay đã hoàn thành thu thập thông tin của gần 6,3 triệu đơn vị điều tra, gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ.

Cuộc tổng điều tra đã ứng dụng triệt để công nghệ số và cải cách quy trình, cắt giảm các chỉ tiêu trùng lặp trong phiếu điều tra. Các đơn vị tận dụng tối đa việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính từ cơ quan Thuế, Hải quan.

Lâm Đồng được xếp thứ 17/34 tỉnh, thành phố về kết quả TĐTKT năm 2026

So với các kỳ điều tra trước, tiến độ tổng hợp số liệu được đẩy nhanh đáng kể. Cuộc tổng điều tra đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ điều chỉnh và dự kiến công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch.

Tại Lâm Đồng, giai đoạn 1, địa phương đã hoàn thành thu thập thông tin trên 171.700 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 218 tổ hợp tác và hơn 1.900 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Giai đoạn 2, tỉnh hoàn thành điều tra 25.131 doanh nghiệp; 159 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội. Kết quả TĐTKT của tỉnh được Trung ương nghiệm thu, xếp loại giỏi, đứng thứ 17/34 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Tuấn - Thời báo Tài chính Việt Nam)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương khẳng định, dữ liệu từ cuộc Tổng điều tra năm 2026 là nguồn thông tin có giá trị pháp lý và là nền tảng quan trọng để cơ quan thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh. Trên cơ sở này, Trung ương tính toán chính xác quy mô GDP và xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội sát thực tế nhất.