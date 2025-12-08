Ngày 12/8, Toà án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng-cơ sở 1 đã xét xử năm bị cáo liên quan vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tiền chạy án.

Theo đó, Toà án đưa ra xét xử vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Trốn thuế” do các bị cáo Trần Văn Thuận (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982), Nguyễn Phước Huệ (sinh năm 1977) cùng trú xã Sơn Mỹ đã thực hiện và vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Hoàng Văn Thảo thực hiện.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam-Bình Thuận, bị cáo Thuận phát hiện việc khai thác khoáng sản đã vượt ra ngoài ranh giới khu đất được cho thuê.

Trần Văn Thuận đã ba lần tổ chức khai thác trái phép khoáng sản với khối lượng 39.941m3 cát thạch anh, trị giá hơn 5,8 tỷ đồng, cấu thành tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, bị cáo Thuận đã không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

Năm 2022-2023, Công ty Long Thái Việt trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng; Công ty Phương Nam-Bình Thuận đã trốn thuế với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hành vi nêu trên của Thuận cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại khoản 3 Điều 200 của Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga là Giám đốc Công ty Phương Nam-Bình Thuận và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm là kế toán bán hàng của công ty; phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Thuận về tội Trốn thuế, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Còn Nguyễn Phước Huệ biết rõ thửa đất do mình quản lý, sử dụng tại xã Sơn Mỹ không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, nhưng vẫn đồng ý bán lớp khoáng sản trên mặt cho Thuận khai thác trái phép thu lợi số tiền 170 triệu đồng. Do đó, Nguyễn Phước Huệ phải chịu trách nhiệm với Thuận về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị cáo Hoàng Văn Thảo đã bịa đặt với Trần Văn Thuận và Nguyễn Thị Thúy Nga là quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể giúp Công ty Phương Nam-Bình Thuận chỉ bị xử phạt hành chính, Trần Văn Thuận tránh xử lý hình sự và chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và 1 năm tù tội trốn thuế. Nguyễn Thị Thúy Nga bị phạt 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng; Nguyễn Phước Huệ bị kết án 1 năm 6 tháng tù và Hoàng Văn Thảo bị tuyên phạt 15 năm tù giam.