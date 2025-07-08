Kinh tế Lâm Đồng: Xử lý dứt điểm hành vi vi phạm hành lang công trình thủy lợi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu về việc xử lý dứt điểm hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Tình trạng lấn chiếm kênh thoát lũ đang diễn ra ở nhiều nơi

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ việc lấn chiếm kênh thoát lũ.

Trong đó, trọng tâm là tại địa bàn các xã: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Kiệm, Hàm Thuận, Vĩnh Hảo, Phan Sơn. Qua đó, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2025.

UBND tỉnh cũng giao UBND các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.

Trường hợp để xảy ra vi phạm nghiêm trọng không xử lý dứt điểm, gây dư luận không tốt trong Nhân dân, để báo chí phản ánh thì Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Kênh thủy lợi bị cản trở dòng chảy

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Lâm Đồng), hiện nay còn tồn tại tình trạng người dân lấn chiếm lòng sông, lòng suối, các tuyến kênh thoát lũ sau tràn xả lũ hồ chứa làm lều, quán, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây lâu năm… Do đó đã làm thu hẹp dòng chảy, cản trở khả năng thoát lũ của hồ chứa.

Một hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Vì vậy, khi có tình huống khẩn cấp như xả lũ hoặc vỡ đập, làm gia tăng mức độ ngập lụt vùng hạ du, gây khó khăn cho việc phối hợp tổ chức triển khai phương án tình huống khẩn cấp.

Trước đó, báo chí cũng phản ánh nhiều kênh thoát lũ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị lấn chiếm, làm hẹp dòng chảy gây ảnh hưởng đến việc tiêu, thoát lũ.