Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng xử lý hơn 800 văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính Chiều 10/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh.

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) Hồ Quang Huy và đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Buổi làm việc do Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) Hồ Quang Huy và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đồng chủ trì.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Lãnh đạo sở, ngành dự buổi làm việc

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn mới, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ công tác để đôn đốc, hướng dẫn việc tổng rà soát, xử lý VBQPPL.

Trong đó, có Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 19/01/2026 về thực hiện “Chiến dịch 360 ngày rà soát, xử lý VBQPPL cấp tỉnh”.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tại buổi làm việc

Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành rà soát toàn bộ nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính; tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền hàng trăm VBQPPL.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Qua rà soát, tỉnh xác định có hơn 1.500 văn bản cần xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và đã hoàn thành xử lý trên 800 văn bản, đạt hơn 54% khối lượng công việc. Các văn bản được Bộ Tư pháp kết luận, kiến nghị xử lý cũng đã được tỉnh nghiêm túc tiếp thu, cơ bản hoàn thành việc khắc phục theo quy định.

Thành viên Đoàn kiểm tra dự buổi làm việc

Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Thanh Bình báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và Tổ chức thi hành pháp luật Hồ Quang Huy và thành viên Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đã trực tiếp phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL của tỉnh; đồng thời chỉ ra các văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật để địa phương tiếp tục rà soát, xử lý.

Thành viên Đoàn kiểm tra nêu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp về nội dung, thẩm quyền, thể thức hoặc kỹ thuật trình bày; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan để báo cáo, giải trình đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) Hồ Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổng hợp đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp và tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra.

“ Các sở, ngành nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tham mưu xây dựng và ban hành VBQPPL; bảo đảm các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và đúng hình thức theo quy định; tuyệt đối không tham mưu hoặc ban hành văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật trái quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại buổi làm việc

Quán triệt nguyên tắc “văn bản phải được tiến hành rà soát thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát thường xuyên đối với các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn hoặc trái quy định pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc

UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ địa phương xử lý các văn bản phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính; tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật và kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm hoàn thiện những quy định còn bất cập để tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thống nhất, hiệu quả.