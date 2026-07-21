Thời sự Lâm Đồng xúc tiến đường bay sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương (Ảnh: tư liệu)

Kế hoạch nhằm phối hợp đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại an toàn, thông suốt, nhanh chóng ổn định mạng đường bay nội địa và khôi phục các đường bay quốc tế.

Đồng thời, tạo thị trường và nguồn khách thực chất cho các đường bay thông qua liên kết giữa hãng hàng không, cảng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch - vận tải mặt đất - cơ quan truyền thông.

Sân bay Liên Khương (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Qua đó, gắn phát triển đường bay với tăng trưởng du lịch, xúc tiến đầu tư, thương mại, logistics nông sản và quảng bá hình ảnh “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn”.

Trước ngày 19/8/2026, các sở, ngành, đơn vị liên quan phải hoàn thành phương án phối hợp khai thác trở lại; thống nhất thông tin lịch bay 60 - 90 ngày đầu; rà soát giao thông kết nối, dịch vụ, an ninh, y tế, hỗ trợ hành khách; công bố chương trình truyền thông và các gói kích cầu hàng không - du lịch.

Trong 30 ngày đầu, duy trì hoạt động an toàn, ổn định; xử lý phản ánh của hành khách; phấn đấu đạt sản lượng bình quân khoảng 6.800 lượt khách/ngày theo dự kiến của cảng; bảo đảm thông tin chuyến bay, vận tải và dịch vụ được cập nhật kịp thời.

Khí hậu mát mẻ là một lợi thế hút khách đến với Đà Lạt

Trong 90 ngày đầu, ổn định các đường bay nội địa: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ. Phấn đấu hệ số sử dụng ghế bình quân từ 75% trở lên; tuyến dưới 65% phải có phương án kích cầu, điều chỉnh sản phẩm hoặc đề xuất điều chỉnh tần suất.

Đến ngày 31/12/2026, xúc tiến phục hồi hoặc mở thêm từ 1 - 2 đường bay nội địa trong nhóm Thanh Hóa, Huế, Phú Quốc; hoàn thành ít nhất 2 chương trình liên kết bán tour combo giữa các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

Bên cạnh đó, duy trì đường bay quốc tế khai thác ổn định Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia); hoàn thành hồ sơ thị trường và làm việc chính thức ít nhất 1 - 2 thị trường quốc tế, ưu tiên Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan.

Phấn đấu phục hồi hoặc mở mới ít nhất 1 đường bay quốc tế, lựa chọn các quốc gia được miễn thị thực đến Việt Nam hoặc các thị trường có nhu cầu du lịch Lâm Đồng.

Tăng cường quảng bá hình ảnh “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn”

Theo kế hoạch khai thác trở lại của các hãng hàng không, từ ngày 19/8/2026, dự kiến tần suất bay bình quân từ 36 - 40 chuyến bay/ngày, sản lượng hành khách đạt khoảng 6.800 lượt khách/ngày. Dự kiến sản lượng hành khách trong 4 tháng cuối năm 2026 đạt khoảng 816.000 lượt.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã phân công nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng sở, ban, ngành, các địa phương liên quan và yêu cầu nghiêm túc thực hiện để đạt được hiệu quả cao nhất.