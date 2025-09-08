Tin mới

    Lâm Đồng: Xuyên trưa tìm kiếm bé trai đuối nước

    Đặng Dương 09/08/2025 15:47

    Phát hiện bạn đuối nước, một người bạn đi cùng đã nhảy xuống hồ nước để cứu nhưng bất thành.

    Sáng 9/8, cháu Phạm Đoàn Bảo N. (trú thôn 4, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng) vào rẫy để bẻ bắp.

    Đến khoảng 11h, cháu N. và 1 người bạn xuống dưới ao nước gần rẫy bắp để tắm. Lúc này trên bờ có một người bạn khác đứng chờ.

    Hinh 1
    Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh người dân cung cấp)

    Trong lúc tắm tại khu vực nước sâu, cháu N. bị đuối nước. Thấy bạn chới với, người bạn đứng trên bờ đã nhảy xuống cứu nhưng không thành công.

    Ngay sau đó, người dân xung quanh phát hiện sự việc nên thông báo với chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

    Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tuy Đức, đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N. dưới hồ.

