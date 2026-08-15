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    Lâm Đồng yêu cầu không gây phiền hà, nhũng nhiễu khi cấp “sổ đỏ” lần đầu

    Diễm Thương 15/08/2026 11:59

    UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các xã, phường và Đặc khu Phú Quý tập trung nguồn lực, tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

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    Một góc khu vực Đà Lạt từ trên cao

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý tập trung nguồn lực để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của ngành chuyên môn.

    Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu quá trình giải quyết hồ sơ không được gây phiền hà, nhũng nhiễu, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và Nhà nước. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, địa phương phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến cơ quan chuyên môn trước khi thực hiện.

    UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Việc rà soát phải bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, tránh tạo khoảng trống pháp lý hoặc phát sinh “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

    Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát việc thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất, đặc biệt đối với những diện tích liên quan đất nông, lâm trường; đẩy nhanh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng để các địa phương thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đúng quy định.

    Đối với những vấn đề phát sinh tại cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kịp thời hướng dẫn địa phương, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu đột xuất.

    Việc siết trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những hồ sơ đất đai còn tồn đọng, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngay từ cấp cơ sở.

    Diễm Thương Diễm Thương

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      Nông nghiệp - Nông thôn
      Lâm Đồng yêu cầu không gây phiền hà, nhũng nhiễu khi cấp “sổ đỏ” lần đầu
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