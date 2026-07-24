Pháp luật Lâm Đồng yêu cầu làm rõ phản ánh về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường La Gi UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương kiểm tra phản ánh về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường La Gi, xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ gây phiền hà.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, xác minh các thông tin phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà khi giải quyết thủ tục đất đai

Ngày 24/7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn số 12022/UBND-NNMT về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Văn bản do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên ký.

Theo phản ánh, trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường La Gi, một số trường hợp bị yêu cầu bổ sung nhiều giấy tờ như: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy xác nhận độc thân của bố, mẹ. Đáng chú ý, có trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có cha đã mất từ nhiều năm trước và đã có giấy báo tử. Trong khi đó, mẹ đã ngoài 80 tuổi, thuộc diện gia đình có công với cách mạng.

Việc yêu cầu bổ sung các giấy tờ trên khiến người dân gặp nhiều khó khăn, làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ và gây bức xúc.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị phải hướng dẫn giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định.

Nếu phát hiện tổ chức hoặc cá nhân thực hiện không đúng quy định, có hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đất đai thì phải xử lý nghiêm. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý. Kết quả thực hiện phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2026.

UBND tỉnh yêu cầu UBND phường La Gi rà soát, chấn chỉnh ngay những tồn tại nếu có, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời các hồ sơ hành chính cho người dân đúng quy định. Đặc biệt, ưu tiên giải quyết kịp thời hồ sơ của gia đình chính sách và người có công với cách mạng, bảo đảm đúng quy định và tạo thuận lợi cho người dân.