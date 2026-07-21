Pháp luật Lâm Đồng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy Trước tình hình tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tại một số địa phương trong nước, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu cấp ủy, các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai ngay các biện pháp quản lý, kiểm tra, phòng ngừa tai nạn.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận kiểm tra, kiểm soát tàu khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý

Theo đó, Đảng ủy UBND tỉnh được giao lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ ca nô và các phương tiện thủy đang được quản lý, khai thác trên địa bàn; nắm chắc số lượng, chủ sở hữu, mục đích sử dụng, phạm vi hoạt động, tình trạng pháp lý và điều kiện an toàn kỹ thuật của từng phương tiện.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn người điều khiển, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn; xử lý nghiêm các phương tiện, bến bãi, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoạt động hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí trên biển, sông, hồ và hồ thủy điện; không để xảy ra tình trạng bến bãi tự phát, phương tiện hoạt động không phép hoặc sai phạm vi được cấp phép.

Các cơ quan chức năng phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, không cho phương tiện xuất bến khi điều kiện không bảo đảm an toàn; yêu cầu chủ phương tiện thực hiện nghiêm quy định về số lượng hành khách, áo phao, phao cứu sinh và các trang thiết bị an toàn.

UBND tỉnh phải chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng bảo đảm an toàn cho các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh được giao chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy, hàng hải; chủ động lực lượng và phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực ven biển, sông, hồ, hồ thủy điện và địa bàn có hoạt động du lịch đường thủy.