Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng cao tốc Kiểm tra nhiều vị trí trên hai tuyến cao tốc trọng điểm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tập trung xử lý điểm nghẽn mặt bằng, đẩy nhanh tái định cư và tạo điều kiện mở rộng thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ( thứ 2 từ phải qua) nghe báo cáo tiến độ thi công tại nút giao Tân Châu, tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, thuộc xã Di Linh



Ngày 23/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực địa hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Đoàn kiểm tra nhiều vị trí thi công, nút giao và khu tái định cư tại Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Huoai. Tại từng điểm, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể tiến độ, những vướng mắc và giải pháp xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (ở giữa, đeo kính) kiểm tra Khu tái định cư Gung Ré, xã Di Linh

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá, giải phóng mặt bằng vẫn là nhiệm vụ cần đặc biệt tập trung. Một số khu vực chưa tạo được mặt bằng liên tục, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công đồng loạt.

Tại khu vực Phường 2 Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải ghi nhận những kết quả bước đầu nhưng cho rằng tiến độ giải phóng mặt bằng hiện còn chậm. Nếu không tăng tốc, mặt bằng sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nắm bắt tiến độ giải phóng mặt bằng tại Phường 2 Bảo Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đơn vị phải tập trung tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận để người dân sớm bàn giao đất.

Thay vì triển khai dàn trải, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xác định rõ những vị trí ưu tiên. Trong đó, các khu vực cầu, nút giao và những đoạn có thể mở ngay công trường phải được tập trung xử lý trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra khu vực thi công và giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn đi qua Phường 2 Bảo Lộc

“ Phải ưu tiên những vị trí khó, để tập trung giải phóng mặt bằng, quyết tâm xử lý dứt điểm các nhiệm vụ trọng tâm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Theo lãnh đạo tỉnh, mục tiêu không chỉ là nâng tỷ lệ giải phóng mặt bằng trên số liệu. Quan trọng hơn, các địa phương phải tạo được những đoạn mặt bằng liên tục, đủ điều kiện để nhà đầu tư đưa nhân lực, thiết bị vào thi công.

Đối với những trường hợp còn vướng chính sách tái định cư thuộc thẩm quyền, đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu địa phương chủ động giải quyết. Các chính sách phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Kiểm tra thực địa cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại khu vực Phường 2 Bảo Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng tại các vị trí ưu tiên

Tại các khu tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng. Công tác tái định cư phải gắn chặt với kế hoạch thu hồi đất, không để chậm bố trí nơi ở mới trở thành điểm nghẽn của giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu chủ động nguồn lực, sẵn sàng triển khai ngay khi có mặt bằng. Những khu vực đã đủ điều kiện phải tăng nhân lực, máy móc và mở rộng mũi thi công, tránh tình trạng chờ đợi giữa các khâu.

Các sở, ngành được yêu cầu bám sát dự án, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải nhanh chóng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Tại khu vực Đạ Huoai, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và yêu cầu tạo mặt bằng liên tục để nhà thầu mở rộng các mũi thi công

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hải, hai dự án cao tốc có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian kết nối của Lâm Đồng. Vì vậy, tiến độ dự án phải được đặt trong tinh thần trách nhiệm chung, với sự phối hợp đồng bộ giữa địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chuyển mạnh từ báo cáo tiến độ sang giải quyết công việc cụ thể. Từng điểm nghẽn phải có phương án xử lý, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Tinh thần chung là giải phóng mặt bằng phải đi trước, thi công phải bám sát ngay phía sau. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu phải tổ chức thi công đến đó, đồng thời tập trung tạo các đoạn tuyến liên tục để tăng tốc toàn dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trên công trường dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc