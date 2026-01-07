Pháp luật Lâm Đồng yêu cầu thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản Trước tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản còn diễn ra tại nhiều địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, góp phần bảo vệ tài nguyên và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác vượt công suất, trữ lượng được cấp phép, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các đơn vị liên quan tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành trong quý III/2026 để kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động rà soát, khi phát hiện các điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép, các trường hợp khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất hoặc không đúng nội dung giấy phép thì xử lý nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ khoáng sản trái phép; chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, bãi tập kết khoáng sản, tập trung điều tra các vụ án liên quan đến khoáng sản; vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm.

Đối với UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý, UBND tỉnh chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát; thành lập các tổ công tác liên ngành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.