Kinh tế “Làm mới” cách thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, tỉnh Lâm Đồng cũng tính đến những cách “làm mới” nhằm đem lại hiệu quả thực chất trong thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại…

Các dự án khai thác năng lượng tái tạo trên địa bàn Lâm Đồng luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư

1. Từ đề xuất của đơn vị chức năng, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở ngành, địa phương căn cứ quy hoạch tỉnh để đề xuất dự án trọng điểm, đưa vào danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài các địa phương, đến nay, một số sở, ngành đã đề xuất dự án thu hút đầu tư trên lĩnh vực phụ trách như ngành công thương có 2 dự án về sản xuất điện năng. Với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đề xuất dự án Tổ hợp - Khu du lịch Tà Đùng, Khu du lịch Hàm Thuận - Đa Mi, còn Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất dự án thu hút đầu tư đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp và công nghệ sinh học, Khu công nghệ cao. Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 20 dự án quy mô thuộc lĩnh vực chế biến nông - lâm - thủy sản, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi và tài nguyên nước…

Như vậy thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng với hàng chục dự án tăng thêm so số lượng thuộc danh mục 72 dự án kêu gọi đầu tư năm 2025.

2. Trong khi đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch hiện được giao nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế rút gọn (cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”) quy trình thủ tục hành chính đối với dự án thu hút đầu tư trọng điểm…

Liên quan nội dung này, đơn vị chức năng cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đã đặt ra yêu cầu trong xúc tiến, thu hút đầu tư của địa phương không chỉ triển khai theo cách hiện hành mà cần tiếp tục đổi mới. Theo đó, Lâm Đồng tham khảo kinh nghiệm đem lại thành công của các địa phương phát triển, hoặc của khu vực và quốc tế. Đó là chuyển đổi từ cách làm “giới thiệu tiềm năng” sang “cung cấp cơ hội đầu tư có thể triển khai ngay”, từ xúc tiến đầu tư rộng rãi sang xúc tiến đầu tư có mục tiêu và bám sát các nhà đầu tư mục tiêu. Đồng thời xúc tiến đầu tư tập trung vào các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa phát triển lớn và chuyển từ hỗ trợ thủ tục đơn lẻ sang quản trị toàn bộ vòng đời dự án…

Để nâng cao hiệu quả cho công tác này, Lâm Đồng đang nghiên cứu, chọn lọc một số kinh nghiệm có thể áp dụng tại địa phương và còn tính đến việc hoàn thiện tất cả thông tin dạng “đóng gói dự án hoàn chỉnh” trước khi kêu gọi đầu tư. Thông qua đó giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin hoàn chỉnh về dự án hoặc các yếu tố tác động liên quan, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, tiến độ thủ tục và cơ quan chịu trách nhiệm…

Thanh long và dưa lưới - nông sản của Lâm Đồng lần đầu được đưa vào chương trình quảng bá trực tiếp trên các chuyến bay của Vietnam Airlines

3. Được biết, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch hiện cũng đang triển khai kế hoạch sản xuất chuỗi 16 video ngắn (thời lượng 30 - 60 giây/video) về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, câu chuyện thương hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó, hỗ trợ toàn bộ kinh phí thực hiện cho các đơn vị chuyên sản xuất, chế biến sản phẩm từ nông - hải sản đặc trưng, lợi thế của địa phương. Cách làm này không những góp phần chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại theo xu hướng hiện nay, mà còn giúp doanh nghiệp mở rộng phương pháp tiếp cận người tiêu dùng, thu hút khách hàng tiềm năng...

Cuối tháng 8/2026, lần đầu tiên thanh long và dưa lưới địa phương được đưa vào chương trình quảng bá trực tiếp trên các chuyến bay của Vietnam Airlines thông qua sử dụng trong suất ăn phục vụ hành khách. Về sự kiện này, ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cho rằng, đây là một cách “làm mới” trong xúc tiến thương mại gắn với du lịch của tỉnh. Qua đó, tập trung đổi mới phương thức xúc tiến, tăng tính trực tiếp và trải nghiệm, gắn quảng bá với kết nối thị trường để hướng đến chuyển từ “giới thiệu sản phẩm” sang “tạo cơ hội cho sản phẩm tiếp cận và phát triển thị trường”... Từ đây sẽ tạo cơ hội giao thương, từng bước đưa sản phẩm Lâm Đồng đến gần hơn với người tiêu dùng, đối tác và thị trường quốc tế.