Ông Nguyễn Minh Tùng (Hà Nội) đủ điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong năm 2025, ông làm việc tại 04 công ty khác nhau.

Khi làm thủ tục theo Mẫu số 04 (Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2025), ông Tùng gặp vướng mắc: Công ty ông đang làm chỉ xác nhận phần lương họ trả (tháng 9-12/2025) và từ chối xác nhận tổng thu nhập 12 tháng vì không kiểm tra được chính xác thu nhập từ 03 công ty còn lại, đồng thời không muốn chịu trách nhiệm nếu các công ty kia xác nhận không chính xác.

Hiện ông có đủ giấy xác nhận thu nhập thực tế và bảng lương từ cả 04 công ty trong năm 2025.

Ông Tùng hỏi, Mẫu số 04 bắt buộc phải do một doanh nghiệp xác nhận tổng thu nhập 12 tháng hay có thể chấp nhận nhiều xác nhận riêng lẻ từ từng doanh nghiệp nơi người lao động đã làm việc?

Trong trường hợp doanh nghiệp hiện tại từ chối xác nhận tổng hợp thu nhập, ông có thể nộp đồng thời giấy xác nhận và bảng lương của các công ty đã trả thu nhập trong kỳ kê khai hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định điều kiện về nhà ở và thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 và Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026) quy định:

"Điều 30. Điều kiện về thu nhập

1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

c) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận".

Theo đó, việc xác định điều kiện thu nhập không quy định việc một hay nhiều công ty xác nhận, chỉ quy định xác nhận đúng mức thu nhập trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Đề nghị ông Tùng nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.