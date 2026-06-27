Làm sao để xác định đất được chuyển mục đích sử dụng?

Bà Đào Thị Hà (Hải Phòng) nhận chuyển nhượng 100 m2 đất trồng cây lâu năm, được cấp Giấy chứng nhận ngày 12/11/2018, thời hạn sử dụng đến ngày 30/6/2064. Thửa đất nằm trong khu dân cư của thôn, không có tranh chấp.

Theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND TP. Hải Phòng, thửa đất của bà Hà nằm trong quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo.

Theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND TP. Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vĩnh Bảo, thửa đất của bà nằm trong quy hoạch đất ở.

Khu công nghiệp Trung Lập hiện nay chưa có quyết định phê duyệt chủ trương dự án, thửa đất của bà Hà chưa có thông báo thu hồi đất.

Bà Hà hỏi, trong trường hợp này, thửa đất của bà có được chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"5. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai quy định:

"2. Các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp được tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 trên địa bàn hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh được phân bổ đến đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai cho đến khi hoàn thành công tác rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các đơn vị hành chính mới".

Tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định:

"b) Không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Các địa phương khi tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương đến từng đơn vị hành chính cấp xã".

Hiện nay, căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025/QH15, UBND TP. Hải Phòng đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phải phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chính phủ đã phân cấp, phân quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định thẩm quyền đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Đề nghị bà liên hệ với UBND nơi có đất để được biết thông tin quy hoạch liên quan đến thửa đất làm căn cứ xác định có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và để được xem xét, giải quyết các trường hợp cụ thể theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.