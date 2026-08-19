Vì an ninh Tổ quốc Lâm Viên - Đà Lạt gìn giữ bình yên từ mỗi khu dân cư Từ những mô hình tự quản gần dân, những ca tuần tra cùng lực lượng công an đến cách làm mới bằng công nghệ số, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở phường Lâm Viên - Đà Lạt đang từng bước đi vào chiều sâu, trở thành “lá chắn” vững chắc giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.

UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt khen thưởng các tổ bảo vệ an ninh, trật tự có thành tích xuất sắc

Từ những mô hình nhỏ, tạo thế trận lớn

Ngày 19/8 hằng năm - Ngày hội TDBVANTQ không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là dịp nhìn lại những cách làm thiết thực đã và đang được hình thành từ mỗi khu dân cư.

Với diện tích 35,03 km2, 17 tổ dân phố sau sắp xếp, phường Lâm Viên - Đà Lạt có quy mô dân cư lớn với 56.034 nhân khẩu thường trú và 18.938 nhân khẩu tạm trú. Trên địa bàn có 2 trường đại học, nhiều cơ sở lưu trú, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đồng thời giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô dân cư lớn, tốc độ giao lưu, dịch chuyển dân cư cao và hoạt động dịch vụ đa dạng vừa tạo động lực phát triển, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT).

Đảng ủy, UBND phường xác định bảo đảm ANTT là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; xây dựng phong trào TDBVANTQ không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, công an là lực lượng nòng cốt, còn Nhân dân là chủ thể và là nguồn sức mạnh quan trọng nhất. Quan điểm ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát dân.

Một trong những điểm đáng ghi nhận của phong trào TDBVANTQ ở phường Lâm Viên - Đà Lạt là việc xây dựng các mô hình tự quản gắn với đời sống.

Vận động Nhân dân giao nộp vũ khí bảo đảm an ninh an toàn khu dân cư

Toàn phường hiện duy trì 23 mô hình như “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn giao thông”... cùng nhiều hoạt động tự quản khác.

Điểm chung của những mô hình này là sát với hơi thở cuộc sống. Đó có thể là chiếc camera góp phần giám sát an ninh tại khu dân cư; là tổ liên gia sẵn sàng phối hợp khi xảy ra sự cố; là cổng trường được bảo đảm an toàn vào giờ cao điểm. Từ những việc cụ thể ấy, ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” được hình thành và lan tỏa trong cộng đồng.

Đáng chú ý, phong trào đang từng bước thích ứng với phương thức quản lý, tuyên truyền trong thời đại số. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được đổi mới theo hướng thiết thực, đa dạng hơn; nhất là tại một địa bàn có đông dân cư thường trú, tạm trú, sinh viên và người lao động.

Khi thông tin về phòng ngừa tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông và bảo đảm ANTT đến với người dân nhanh hơn, đúng đối tượng hơn, thì “phòng tuyến” bảo vệ an ninh từ cơ sở cũng được nâng lên.

Những “cánh tay nối dài” ở cơ sở

Nếu những mô hình tự quản tạo nên “mạng lưới” phòng ngừa thì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính là những người trực tiếp góp phần giữ cho mạng lưới ấy hoạt động hiệu quả.

Sau khi sắp xếp tổ dân phố, phường Lâm Viên - Đà Lạt đã kiện toàn 17 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 132 thành viên. Đây là lực lượng gần dân nhất, thường xuyên có mặt tại khu dân cư, nắm tình hình và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Kiện toàn kịp thời các tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn phường

Thời gian qua, lực lượng này đã phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn; tham gia 450 lượt tuần tra cùng Công an phường, góp phần phòng ngừa, phát hiện và răn đe các hành vi vi phạm.

Không chỉ tuần tra, lực lượng còn tham gia hòa giải mâu thuẫn, vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Đó là những công việc có thể không tạo ra những con số lớn, nhưng lại có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc sống bình yên của từng gia đình, từng khu phố.

Ông Trần Minh Châu, Tổ trưởng Tổ dân phố Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt chia sẻ: Tình hình ANTT tại cơ sở đang được Nhân dân rất quan tâm; việc xây dựng tổ ANTT cơ sở sẽ giúp giữ vững bình yên cho khu dân cư. Tuy nhiên, tổ đề xuất phường tiếp tục quan tâm hỗ trợ chế độ, chính sách cho các thành viên tổ ANTT để thành viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ, nhất là công việc thường xuyên tuần tra ban đêm khá nguy hiểm, để động viên anh em làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Để thế trận lòng dân ngày càng vững chắc

Một điểm sáng khác ở phường Lâm Viên - Đà Lạt là mô hình “Thứ bảy vì Nhân dân phục vụ”. Cách làm này cho thấy công tác bảo đảm ANTT có thể gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Ở đó, bảo đảm an ninh không chỉ được hiểu là phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mà còn là tạo dựng một môi trường hành chính thân thiện, thuận tiện, nơi người dân được hỗ trợ và phục vụ tốt hơn trong giải quyết những nhu cầu chính đáng.

Cùng với đó, phường chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo; thường xuyên tiếp xúc, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo. Qua đó, góp phần củng cố sự đồng thuận, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân.

Các tổ ANTT luôn phối hợp nhịp nhàng với lực lượng công an chính quy để bảo đảm ANTT trên địa bàn

Khi Nhân dân là chủ thể, khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và khi lực lượng công an thực sự làm tốt vai trò nòng cốt, sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được nhân lên từ chính mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“ Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy vai trò là “cánh tay nối dài của lực lượng công an, phối hợp nắm tình hình, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, góp phần không để xảy ra đột biến, bất ngờ, giữ vững ANTT trên địa bàn. Đồng chí Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Khen thưởng, biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt yêu cầu đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nghiên cứu các giải pháp phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các tiện ích xã hội để tập hợp đông đảo Nhân dân tham gia phong trào.