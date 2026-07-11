Lamine Yamal lập kỷ lục lịch sử World Cup, gửi lời thách thức đanh thép tới ĐT Pháp Sau màn trình diễn đẳng cấp giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ tại tứ kết World Cup, Lamine Yamal không chỉ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ ra sân nhiều nhất mà còn khẳng định ĐT Pháp mới là bên phải lo lắng trước cuộc tái đấu ở bán kết.

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa chính thức ghi tên mình vào bán kết World Cup sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước ĐT Bỉ. Trong một đêm mà bản lĩnh của nhà vô địch EURO được thử thách, Lamine Yamal một lần nữa chứng minh tại sao anh là tài năng đặc biệt nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của "thần đồng" 18 tuổi

Xuyên suốt 90 phút trên sân, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona liên tục hành hạ hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Yamal không chỉ mang về hàng loạt quả đá phạt nguy hiểm mà còn trực tiếp mở ra những khoảng trống chết người ở khu vực một phần ba sân đối phương.

Với màn trình diễn chói sáng, FIFA đã chính thức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Yamal. Đây là lần thứ hai tại World Cup 2026 anh nhận được vinh dự này, sau lần đầu ở trận thắng ĐT Áo 3-0 tại vòng 1/16.

Đáng chú ý, cuộc chạm trán với Bỉ đánh dấu trận đấu thứ 6 của Yamal tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở độ tuổi 18 tuổi 11 tháng 28 ngày, anh chính thức vượt qua mọi tiền bối để trở thành cầu thủ từ 18 tuổi trở xuống có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup. Trước đó, Yamal cũng đã kịp ghi tên mình vào sử sách khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn tại giải đấu này, chỉ xếp sau huyền thoại Pele.

"Nếu Pháp phải sợ ai, đó chính là Tây Ban Nha"

Ngay sau khi cùng đồng đội giành vé vào bán kết, Yamal đã có những phát ngôn đầy tự tin về cuộc đối đầu duyên nợ với ĐT Pháp (diễn ra lúc 2h ngày 15/7). Ngôi sao trẻ không ngần ngại nhắc lại ưu thế đối đầu của "La Roja" trong những năm gần đây.

"Nếu đội tuyển Pháp phải e ngại bất kỳ đội bóng nào thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi từng đánh bại họ hai lần liên tiếp tại bán kết EURO 2024 và UEFA Nations League 2025. Thú thật, tôi nghĩ đây là hai đội tuyển mạnh nhất World Cup hiện tại, nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết sợ hãi là gì", Yamal khẳng định.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch lịch sử năm 2010, Tây Ban Nha mới lại góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất thế giới. Trong khi đó, ĐT Pháp đang hướng tới kỷ lục ba lần liên tiếp lọt vào trận chung kết World Cup.

Lý giải nguyên nhân Tây Ban Nha chưa thắng áp đảo

Trước những ý kiến cho rằng Tây Ban Nha chưa thực sự bùng nổ dù sở hữu dàn sao thượng hạng, Yamal đã đưa ra góc nhìn chuyên môn về chiến thuật của các đối thủ. Anh cho rằng việc các đội bóng chủ động chơi lùi sâu đã hạn chế đáng kể không gian phối hợp của đội nhà.

"Có thể mọi người cảm thấy chúng tôi chưa chơi thật sự hay, nhưng thực tế là mọi đối thủ khi gặp Tây Ban Nha đều lùi sâu phòng ngự. Chưa có đội nào sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng với chúng tôi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng tôi vẫn giành chiến thắng", Yamal phân tích.

Kết thúc buổi phỏng vấn, ngôi sao sinh năm 2005 khẳng định mục tiêu duy nhất của toàn đội lúc này là tiến thẳng tới trận chung kết và mang chiếc cúp vàng về Madrid. Với phong độ hiện tại của Yamal, người hâm mộ xứ sở bò tót hoàn toàn có quyền tin vào một chương mới rạng rỡ của bóng đá nước nhà.