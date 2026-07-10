Lamine Yamal nhận mệnh lệnh đặc biệt từ bạn gái tại World Cup 2026 Người mẫu Ines Garcia thôi thúc Lamine Yamal đưa tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 để có cơ hội xem Justin Bieber biểu diễn trực tiếp tại New Jersey.

Hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của Lamine Yamal tại World Cup 2026 vừa có thêm một "áp lực" đầy thú vị từ hậu phương. Không chỉ là tham vọng vô địch cùng tuyển Tây Ban Nha, ngôi sao trẻ của Barcelona còn nhận được mệnh lệnh đặc biệt từ bạn gái Ines Garcia: phải góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại New Jersey bằng mọi giá.

Mối tình công khai của thần đồng bóng đá Tây Ban Nha

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và người mẫu Ines Garcia được cho là bắt đầu từ cuối năm ngoái. Kể từ đó, cả hai ngày càng công khai tình cảm trước công chúng. Đúng dịp sinh nhật tuổi 21, Ines đã có mặt tại Mỹ để theo dõi hành trình của tuyển Tây Ban Nha, trở thành nguồn động lực tinh thần lớn nhất cho Yamal trên khán đài.

Sự hiện diện của người đẹp đến từ Seville trên các sân vận động tại Mỹ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ines Garcia không chỉ là một cổ động viên nhiệt thành mà còn là người luôn đồng hành sát sao cùng sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của thần đồng 18 tuổi.

Ines Garcia theo chân bạn trai đến Mỹ

Động lực bất ngờ mang tên Justin Bieber

Mục tiêu đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới vốn đã là ưu tiên hàng đầu của Yamal. Tuy nhiên, trước thềm trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội) tại East Rutherford, New Jersey, Ines Garcia đã tiết lộ một lý do cá nhân khiến cô khao khát đội nhà góp mặt trong trận đấu cuối cùng này hơn bao giờ hết.

Thông tin nam ca sĩ Justin Bieber sẽ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình giữa giờ (halftime show) của trận chung kết World Cup đã khiến Ines vô cùng phấn khích. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao nhạc Pop, cô lập tức gửi lời nhắn hài hước nhưng đầy quyết đoán tới bạn trai.

Bạn gái muốn Yamal vào chung kết World Cup để xem Justin Bieber trình diễn

Trên Instagram Story, Ines đăng tải hình ảnh Justin Bieber kèm dòng trạng thái: "Anh yêu, hãy làm mọi thứ có thể để vào chung kết World Cup nhé. Anh nghe rõ không? Bằng mọi giá!". Lời nhắn nhủ này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, cho thấy sự đáng yêu trong mối quan hệ của cặp đôi trẻ tuổi.

Sức hút của nàng WAGs thế hệ mới

Ines Garcia đang dần khẳng định vị thế của mình trong dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) của tuyển Tây Ban Nha. Với vẻ ngoài cuốn hút và phong cách thời trang hiện đại, cô luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Việc cô công khai thúc giục Yamal không chỉ vì bóng đá mà còn vì đam mê âm nhạc cá nhân đã tạo nên một câu chuyện thú vị bên lề giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là nơi định đoạt ngôi vương bóng đá thế giới mà còn là một sự kiện giải trí quy mô toàn cầu. Với sự cổ vũ nhiệt tình và cả những "mệnh lệnh" đặc biệt từ Ines Garcia, người hâm mộ đang kỳ vọng Lamine Yamal sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa đội bóng xứ sở bò tót đến với vinh quang tại New Jersey.