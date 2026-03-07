Lamine Yamal rực sáng giúp Tây Ban Nha vùi dập Áo 3-0, chính thức xô đổ kỷ lục của Mbappe Màn trình diễn siêu hạng của Lamine Yamal không chỉ đưa Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup mà còn giúp anh vượt mặt Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc 10 chiến thắng tại các giải đấu lớn.

Tây Ban Nha vừa gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ tại World Cup năm nay bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Áo trong khuôn khổ vòng 1/16. Giữa một tập thể thăng hoa của "La Roja", Lamine Yamal một lần nữa chứng minh tại sao anh được coi là kỳ quan thiên bẩm của bóng đá thế giới đương đại. Theo xác nhận chính thức từ FIFA, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" – một kết quả phản ánh chính xác sự áp đảo mà anh tạo ra trên thảm cỏ.

Yamal giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" đầu tiên của mình tại một kỳ World Cup

Cơn ác mộng bên hành lang cánh phải

Trong 85 phút hiện diện trên sân, Lamine Yamal không chỉ chơi bóng, anh còn thực hiện một cuộc tra tấn về mặt chiến thuật đối với hàng phòng ngự của Áo. Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số hay có đường kiến tạo nào, nhưng mọi đợt lên bóng nguy hiểm nhất của Tây Ban Nha đều mang đậm dấu giày của cầu thủ 18 tuổi này. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện kết hợp với khả năng đưa ra quyết định thông minh đã biến Yamal trở thành hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ của HLV trưởng.

Cụ thể, Yamal đã có tổng cộng 60 lần chạm bóng, trong đó có tới 14 lần diễn ra trong vòng cấm đối phương – con số cao nhất trận đấu. Điều này cho thấy khả năng xâm nhập và gây áp lực thường trực của anh lên hệ thống phòng ngự đối phương. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90% (28/31 đường chuyền thành công) và 2 cơ hội ngon ăn được tạo ra, Yamal thực sự là một "trạm trung chuyển" bóng hoàn hảo.

Nạn nhân lớn nhất của Yamal trong trận đấu này không ai khác chính là Konrad Laimer. Tiền vệ dày dạn kinh nghiệm của Bayern Munich, dù đã nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội, vẫn liên tục bị khuất phục trước những pha đi bóng lắt léo của cầu thủ trẻ. Yamal thực hiện thành công 5 trên 8 pha rê bóng, đạt tỷ lệ 62%, biến anh trở thành cầu thủ có số lần qua người nhiều nhất trên sân.

Yamal liên tục làm khổ Laimer trong suốt trận đấu

Xô đổ kỷ lục của Kylian Mbappe và tái hiện lịch sử của Pele

Chiến thắng trước Áo không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp Lamine Yamal thiết lập những cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu. Ở tuổi 18 và 354 ngày, anh chính thức trở thành cầu thủ châu Âu trẻ nhất đạt mốc 10 chiến thắng tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO). Yamal đã phá sâu kỷ lục cũ của siêu sao Kylian Mbappe – người đạt cột mốc này khi đã 23 tuổi 355 ngày. Khoảng cách hơn 5 tuổi là minh chứng rõ nét nhất cho sự thăng tiến thần tốc của tài năng trẻ này.

Bên cạnh đó, việc Yamal cùng người đồng đội Pau Cubarsi xuất hiện trong đội hình xuất phát cũng đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử của World Cup. Đây là lần đầu tiên sau 68 năm, một đội bóng có tới hai cầu thủ tuổi teen cùng đá chính trong một trận đấu tại vòng loại trực tiếp. Lần gần nhất thế giới bóng đá chứng kiến điều này là tại World Cup 1958, khi huyền thoại Pele và Jose Altafini cùng sát cánh trong đội hình Brazil ở trận tứ kết gặp xứ Wales.

Thống kê từ BBC chỉ ra rằng, Tây Ban Nha đã duy trì thành tích toàn thắng 100% trong mọi trận đấu tại World Cup và EURO mỗi khi Yamal có tên trong đội hình xuất phát. Tầm ảnh hưởng này lớn đến mức huyền thoại Andres Iniesta cũng phải thừa nhận rằng hy vọng vô địch của đội tuyển xứ sở đấu bò phụ thuộc rất lớn vào đôi chân của chàng trai trẻ này.

Thử thách tiếp theo của Lamine Yamal và các đồng đội sẽ là trận đại chiến với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo tại vòng 1/8 vào ngày 7/7 tới. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Tây Ban Nha hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một chương mới rạng rỡ của bóng đá nước nhà dưới sự dẫn dắt của "thần đồng" 18 tuổi.