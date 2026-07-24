Lamine Yamal tạo hiệu ứng thương mại bùng nổ chỉ nhờ một hành động ở chung kết World Cup 2026 Ngay sau khi cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để lên ngôi vô địch World Cup 2026, thần đồng Lamine Yamal đã vô tình giúp một thương hiệu thời trang bán sạch hàng nhờ khoảnh khắc vô tình trên sóng truyền hình.

Tây Ban Nha đã chính thức bước lên đỉnh thế giới sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ toàn cầu còn đổ dồn vào Lamine Yamal - không chỉ vì tài năng chơi bóng xuất chúng mà còn bởi một chi tiết bất ngờ trên trang phục của anh.

Khoảnh khắc vô tình mang về giá trị truyền thông khổng lồ

Xuyên suốt thời gian thi đấu trên sân, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona thường xuyên có động tác kéo áo đấu lên. Hành động diễn ra tự nhiên này vô tình làm lộ phần cạp quần lót mang logo của một thương hiệu thời trang đến từ Đức ngay trước ống kính máy quay truyền hình.

Dù Yamal không hề có chủ đích quảng bá, việc hình ảnh này lặp đi lặp lại trong một sự kiện tầm cỡ đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa kinh ngạc. Theo ước tính từ YEN News, trận chung kết World Cup 2026 đã thu hút khoảng 1 tỷ khán giả theo dõi trên toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc thương hiệu thời trang nói trên đã nhận được sự xuất hiện vô cùng đắt giá trước lượng người xem kỷ lục mà không tốn một đồng chi phí tài trợ.

Cơn sốt "cháy hàng" trên toàn hệ thống

Ngay sau khi trận đấu khép lại, các hình ảnh chụp lại khoảnh khắc của Yamal lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Theo ghi nhận từ tờ Marca, cộng đồng mạng nhanh chóng truy tìm chính xác mẫu sản phẩm mà ngôi sao trẻ Tây Ban Nha sử dụng. Nhu cầu mua sắm tăng vọt trong thời gian ngắn đã khiến toàn bộ mẫu quần lót này rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Nhà sáng lập thương hiệu, Achraf Ait Bouzalim, đã bày tỏ sự ngạc nhiên và phấn khích khi đăng tải lại các bức ảnh chụp màn hình trận chung kết lên tài khoản Instagram cá nhân. Trong khi đó, trang Instagram chính thức của hãng thời trang này cũng dí dỏm chia sẻ hình ảnh của Yamal cùng dòng trạng thái: "Chúng tôi không nói rằng mẫu quần này sẽ giúp bạn ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng xin chúc mừng Yamal với chức vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha".

Trang tin HipHop.de nhận định đây là chiến dịch quảng cáo "vô giá" đối với nhãn hàng Đức. Thông thường, việc xuất hiện trong thời lượng phát sóng của một trận chung kết World Cup đòi hỏi ngân sách ngân sách khổng lồ. Tuy nhiên, nhờ tầm ảnh hưởng và sức hút tự nhiên của Lamine Yamal, thương hiệu này đã thu về giá trị thương mại lớn ngoài mong đợi.