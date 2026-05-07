Lamine Yamal tập riêng trước đại chiến Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 Sự vắng mặt của ngôi sao 18 tuổi Lamine Yamal trên sân tập khiến người hâm mộ Tây Ban Nha lo lắng trước trận đấu sinh tử với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

Sau chiến thắng kịch tính trước Áo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã quay trở lại sân tập Dignity Health Sports Park tại Los Angeles. Tuy nhiên, sự chú ý của giới truyền thông không đổ dồn vào những bài tập chiến thuật mà tập trung vào sự vắng mặt của nhân tố quan trọng nhất trên hàng công: Lamine Yamal.

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Trong buổi tập mới nhất dưới sự chỉ đạo của HLV Luis de la Fuente, Lamine Yamal cùng ba trụ cột khác là Aymeric Laporte, Pedro Porro và Nico Williams đã không xuất hiện trên thảm cỏ. Thay vào đó, bộ tứ này được chỉ định thực hiện các bài tập phục hồi chuyên sâu trong phòng gym. Đây là động thái đầy toan tính của ban huấn luyện La Roja nhằm đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất cho các ngôi sao trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

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Đặc biệt với trường hợp của Yamal, sự thận trọng là điều dễ hiểu. Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona vừa mới bình phục chấn thương gân kheo ngay trước thềm giải đấu. Tại World Cup 2026, dù mới 18 tuổi, Yamal đã chứng minh tầm ảnh hưởng không thể thay thế khi thi đấu 85 phút đầy năng nổ trong trận gặp Áo, liên tục khuấy đảo hành lang cánh và đặt hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động đỏ.

Tín hiệu tích cực từ đội ngũ y tế

Mặc dù việc tập riêng gây ra nhiều đồn đoán, nhưng theo các báo cáo từ đội ngũ y tế, không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng nào đối với Yamal hay các đồng đội. Việc vắng mặt trên sân tập thực chất là một phần trong giáo án kiểm soát khối lượng vận động khắt khe nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương cũ trong giai đoạn căng thẳng nhất của giải đấu.

Ban huấn luyện Tây Ban Nha đang cực kỳ thận trọng với tình trạng thể lực của Lamine Yamal

Bên cạnh nhóm tập gym, tiền vệ Dani Olmo cũng có lộ trình hồi phục riêng biệt. Anh dành phần lớn thời gian trên xe đạp tĩnh trước khi thực hiện các bài tập bổ trợ. Tương tự như Yamal, Olmo được dự báo sẽ hoàn toàn sung sức để góp mặt trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha trong trận đấu tới.

Sẵn sàng cho màn thư hùng tại Dallas

Theo lịch trình, toàn đội Tây Ban Nha sẽ di chuyển từ Los Angeles tới Dallas để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trận đại chiến với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không chỉ là thử thách lớn nhất từ đầu giải mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho dàn sao trẻ của HLV Luis de la Fuente.

Việc ưu tiên phục hồi cho các trụ cột cho thấy Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho một kịch bản tiêu tốn nhiều thể lực, nơi những khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân như Yamal hay Nico Williams sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết. Với sự trở lại kịp thời của các nhân tố chủ chốt, La Roja đang tự tin hướng tới mục tiêu chinh phục đỉnh cao World Cup 2026.