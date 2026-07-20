Lamine Yamal và khoảnh khắc lịch sử cùng Tây Ban Nha tại World Cup 2026 Vượt qua Argentina để lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới, Tây Ban Nha khẳng định vị thế số một với kỷ lục 38 trận bất bại. Lamine Yamal cùng bạn gái Inés García chia sẻ niềm vui chiến thắng đầy cảm xúc.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại đấu trường World Cup 2026 cũng là lúc bóng đá Tây Ban Nha chính thức bước vào một chương mới đầy kiêu hãnh. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Argentina không chỉ mang về chiếc cúp vàng danh giá mà còn là lời khẳng định cho sự thống trị tuyệt đối của thế hệ trẻ đầy tài năng, với đầu tàu là Lamine Yamal.

Vinh quang thế giới và lời chúc ngọt ngào từ hậu phương

Ngay sau khi cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch, Lamine Yamal đã có những giây phút chia sẻ niềm hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu nhất. Inés García, bạn gái của ngôi sao trẻ, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi công khai những hình ảnh chúc mừng đầy tình cảm.

Inés García gửi lời chúc mừng đầy ngọt ngào tới Lamine Yamal sau chức vô địch World Cup 2026

Trên trang cá nhân, người mẫu trẻ người Tây Ban Nha đăng tải bức ảnh xuất hiện rạng rỡ bên chiếc cúp vô địch thế giới kèm dòng trạng thái: "Anh đã làm được rồi. Chúc mừng, tình yêu của em. Anh là nhà vô địch thế giới". Thông điệp ngắn gọn nhưng chứa đựng niềm tự hào to lớn dành cho hành trình phi thường của Yamal tại giải đấu năm nay.

Trong suốt hành trình tại World Cup 2026, Inés García luôn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho tiền đạo thuộc biên chế Barcelona. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài và cập nhật trạng thái cổ vũ nồng nhiệt cho đội tuyển quê hương, minh chứng cho một tình yêu bền chặt song hành cùng sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Yamal.

Hành trình thống trị và kỷ lục 38 trận bất bại

Chức vô địch của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 không đến từ sự may mắn. Đó là kết quả của một hệ thống chiến thuật nhuần nhuyễn dưới bàn tay nhào nặn của HLV Luis De La Fuente. Đội tuyển xứ sở bò tót đã vượt qua bảng H với các đối thủ Cape Verde, Uruguay và Saudi Arabia một cách thuyết phục trước khi tiến vào vòng knock-out.

Dưới đây là hành trình tiến tới ngôi vương của "La Roja":

Vòng đấu Đối thủ Kết quả Vòng 1/16 Áo 3-0 Vòng 1/8 Bồ Đào Nha 1-0 Tứ kết Bỉ 2-1 Bán kết Pháp 2-0 Chung kết Argentina 1-0

Với thắng lợi này, Tây Ban Nha đã chính thức vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là lần thứ hai trong lịch sử họ chạm tay vào cúp vàng, kể từ sau vinh quang tại Nam Phi năm 2010. Đáng chú ý hơn, thầy trò Luis De La Fuente đã thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu: chuỗi 38 trận bất bại liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Khoảnh khắc thân mật của Lamine Yamal và bạn gái Inés García

Sự kết hợp giữa sức trẻ của những nhân tố như Lamine Yamal và kinh nghiệm điều binh khiển tướng của Luis De La Fuente đã tạo nên một tập thể không thể bị đánh bại. World Cup 2026 khép lại, nhưng kỷ nguyên thống trị mới của bóng đá Tây Ban Nha có lẽ mới chỉ bắt đầu.