Lamine Yamal và kỳ tích tuổi 19: Hai năm thống trị thế giới cùng hai bóng hồng khác nhau Từ Berlin 2024 đến New York 2026, Lamine Yamal không chỉ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu EURO và World Cup khi mới 19 tuổi, mà còn gây chú ý với sự thay đổi của những người đồng hành đặc biệt trong khoảnh khắc đăng quang.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có cầu thủ nào sở hữu bảng thành tích đồ sộ khi chưa bước sang tuổi đôi mươi như Lamine Yamal. Với chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina tại trận chung kết World Cup 2026, tài năng sinh năm 2007 đã chính thức bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, hoàn tất hành trình chinh phục hai danh hiệu lớn nhất cấp đội tuyển chỉ trong vòng 24 tháng.

Yamal trở thành nhà vô địch World Cup khi mới 19 tuổi

Từ bước chạy thần tốc tại Berlin đến vinh quang tại New York

Hành trình phi thường của Yamal bắt đầu từ EURO 2024. Tại Berlin, chàng trai khi đó mới 17 tuổi đã khiến cả châu Âu kinh ngạc bằng nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng đột phá biến ảo, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Anh để lên ngôi vô địch. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải là sự thừa nhận xứng đáng cho một thiên tài mới lộ diện.

Đúng hai năm sau, tại World Cup 2026, Yamal không còn là một tài năng trẻ tiềm năng mà đã vươn mình trở thành trụ cột không thể thay thế của La Roja. Trong trận chung kết với Argentina tại New York, anh tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của đội nhà, giúp Tây Ban Nha khuất phục nhà đương kim vô địch để giành lấy cúp vàng thế giới.

Hai cột mốc lịch sử và hai câu chuyện tình cảm khác biệt

Bên cạnh những con số thống kê ấn tượng trên sân cỏ, đời tư của Yamal cũng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Một chi tiết thú vị là trong cả hai lần nâng cúp, ngôi sao của Barcelona đều có bạn gái xuống sân chia vui, nhưng đó là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau.

Tại lễ trao giải EURO 2024, Alex Padilla là người chiếm trọn sự chú ý. Cô xuất hiện trong chiếc áo đấu số 19, cùng Yamal nâng cao danh hiệu cá nhân và huy chương vàng. Những hình ảnh tình cảm của cặp đôi tại sân Olympic Berlin từng được xem là biểu tượng cho sự thăng hoa của tuổi trẻ.

Alex Padilla xuống sân chung vui cùng Yamal sau chức vô địch EURO 2024

Tuy nhiên, đến World Cup 2026, vị trí của Alex Padilla đã được thay thế bởi Inés García. Trong suốt hành trình tại Bắc Mỹ, Inés luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại New York, cô đã xuống sân trao cho Yamal nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống riêng của tiền đạo 19 tuổi.

Inés García đồng hành cùng Yamal trong ngày anh chinh phục cúp vàng thế giớ

Sự trưởng thành của một biểu tượng mới

Việc thay đổi người đồng hành trong hai năm không làm mờ đi sự thực rằng Lamine Yamal đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Từ một thiếu niên vụt sáng tại châu Âu đến một nhà vô địch thế giới đầy bản lĩnh, Yamal đang chứng minh mình là người kế vị xứng đáng cho những huyền thoại bóng đá.

Sự thay đổi trong cuộc sống cá nhân phản ánh một phần hành trình trưởng thành của Yamal dưới áp lực khủng khiếp của sự nổi tiếng. Dẫu vậy, trên thảm cỏ xanh, anh vẫn giữ được sự tập trung tuyệt đối để viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá Tây Ban Nha. Với hai danh hiệu lớn nhất khi mới 19 tuổi, tương lai của Yamal hứa hẹn sẽ còn nhiều cột mốc vĩ đại hơn nữa.