Pháp luật Lấn chiếm lối đi chung làm kho, nhà vệ sinh ở phường Xuân Hương - Đà Lạt Một hộ dân lấn chiếm lối đi chung để làm kho chứa hàng, xây nhà vệ sinh, từ đầu năm 2024, UBND TP. Đà Lạt (cũ) yêu cầu người vi phạm tháo dỡ, nhưng đến nay vẫn tồn tại.

Ngày 8/8, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đang chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát việc hộ bà N.T.H (ngụ 67 Phan Đình Phùng, P.1, TP.Đà Lạt cũ) tự ý lấn chiếm lối đi chung là đất công cộng để làm kho chứa hàng, xây nhà vệ sinh ở hẻm giữa nhà 67 và 69 Phan Đình Phùng, P.1, TP.Đà Lạt cũ (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Hẻm đi chung giữa 2 nhà 67 và 69 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt Ảnh : L.V

Ông Hà cho biết thêm, đây là vụ việc xảy ra trước khi sáp nhập phường xã, do đó ông đang yêu cầu cơ quan chức năng phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc bà H. lấn chiếm hẻm là đất công để có cơ sở xử lý.

Liên quan đến vụ việc này, các cơ quan chức năng và UBND TP.Đà Lạt (cũ) đã lập biên bản và ra văn bản, quyết định buộc bà H. tháo dỡ công trình vi phạm. Cụ thể, ngày 29.1.2024, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (cũ) đã ra Quyết định số 257/QĐ-CCXP (Quyết định 257) cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà N.T.H.

Quyết định số 257/QĐ-CCXP của UBND TP. Đà Lạt. Ảnh: L.V

UBND TP. Đà Lạt yêu cầu bà H. tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại lối đi chung. Ảnh: L.V

Quyết định 257 ghi rõ, hộ bà N.T. H, đã "xây dựng cơi nới công trình lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung, tại lối đi chung của thửa đất 74, 78 tờ bản đồ số 5, Phan Đình Phùng, P.1, TP. Đà Lạt".

Cụ thể, diện tích vi phạm lối đi chung là 11,6 m2, trong đó hệ thống cửa cuốn ngang 1,6 m, cao 3,2 m chắn lối vào hẻm; biển quảng cáo chiều ngang 1,6 m, cao 1,9 m. Tại đây có công trình nhà vệ sinh diện tích (1 x 3 m) kết cấu tường gạch, mái lợp tôn.

Hẻm có chiều ngang 1,6 m giữa 2 nhà 67 và 69 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt bị bà H. lắp cửa cuốn để chiếm dụng. Ảnh: L.V

Văn bản còn nêu rõ, bà N.T.H hiện là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại 67 Phan Đình Phùng và 67/1 Phan Đình Phùng. Theo các giấy tờ liên quan về nhà, đất do UBND TP. Đà Lạt cấp ngày 27.8.2002 và do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 20.8.1996 đều thể hiện hẻm nói trên là lối đi chung.

Do đó, UBND TP. Đà Lạt yêu cầu bà N.T.H tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại lối đi chung, thời gian thực hiện 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định 257.

Mặt khác, ông N.B.D, chủ nhà 69 Phan Đình Phùng cho biết thêm, giấy tờ UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho gia đình ông ngày 14/4/1999, ghi rõ trên họa đồ "đường hẻm đất hai hộ sử dụng chung". Cũng theo ông D., quá trình cơi nới, lấn chiếm hẻm giữa nhà 67 và 69, bên phía bà H. còn cho đập (hủy hoại) ô văng che trên cửa nhà ông. Ông D. từng có đơn phản ánh đến chính quyền địa phương P.1 và UBND TP. Đà Lạt trước đây, thế nhưng đến nay bên bà H. vẫn chưa trả lại hiện trạng ban đầu cho nhà ông và con hẻm là lối đi chung.