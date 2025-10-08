Bị dẫn trước 0-2, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2, qua đó vô địch chặng 2 Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025.

Tối 10-8, tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh ngôi vô địch với Thái Lan tại chặng 2 Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025. So với cuộc chạm trán ở chặng 1, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có sự điều chỉnh bất ngờ khi dùng chuyền 2 Kim Thoa thay vì Lâm Oanh. Trong khi đó, Thái Lan có đội hình mạnh nhất với những Pimpichaya, Thatdao, Ajcharaporn và đặc biệt là sự trở lại của chủ công số 1 Chatchu-on sau chấn thương.

Các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam mừng điểm số trước Thái Lan. Ảnh: TRUNG KIÊN

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu set 1 thuận lợi khi ghi liền 3 điểm, nhưng ngay lập tức Thái Lan cân bằng tỷ số 3-3. Trong thế trận giằng co, đội chủ nhà bất ngờ xuống tinh thần khi mắc nhiều lỗi bước 1. Tuyển Thái Lan ghi liền mạch 6 điểm, có lúc dẫn cách biệt 17-8. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt buộc phải rút Trần Thị Thanh Thúy ra để ổn định tâm lý. Những phút còn lại, Bích Tuyền dù vẫn chơi ổn định, nhưng nhiều đồng đội mắc lỗi cơ bản khiến đội nhà thua cách biệt 25-17.

Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khởi đầu set 2 tốt, có thời điểm dẫn 7-4, rồi 16-13. Ở thời điểm then chốt, tuyển Thái Lan ghi liền mạch 6 điểm để dẫn 19-18. Cuối set, hai đội giằng co từng điểm, nhưng đại diện xứ chùa vàng thắng kịch tính 26-24, để dẫn trước 2-0. Đây là set đấu mà đội chủ nhà đã chơi tốt, nhưng các tuyển thủ Thái Lan vẫn thi đấu cực kỳ ổn định và bản lĩnh.

Bị dẫn 0-2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm ở set 3. Hai đội giằng co từng điểm, nhưng đội chủ nhà bứt lên mạnh mẽ với cầu ghi 7 điểm liên tiếp để vươn lên dẫn 21-13. Sự thăng hoa của đội chủ nhà khiến Thái Lan liên tiếp xin hội ý, thay cả chuyền 2 và chủ công. Sự ổn định của Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 8 cơ hội giành điểm set-point, trước khi giành thắng lợi 25-17, qua đó rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chiến thắng ở set 3 giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng ở set 4 khi ghi liền 3 điểm để dẫn 3-0. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan cũng nhanh chóng lấy lại thế trận ghi liền 4 điểm dẫn ngược 4-3. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn sử dụng những gương mặt đã giúp đội nhà giành chiến thắng ở set 3, bên cạnh Bích Tuyền, Thanh Thúy chơi ổn định còn có Như Quỳnh đạt phong độ cao. Đội chủ nhà ghi liền mạch 6 điểm để vươn lên dẫn 20-17, trước khi có 4 điểm set point để kết thúc set đấu. Thái Lan cứu được 1 set point, nhưng chính đội khách đã phát bóng hỏng ở tình huống quyết định, thua 22-25.

Thái Lan là đội mở điểm trong set 5, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng cân bằng, sau đó ghi liền 4 điểm để vươn lên dẫn 9-5. Dẫn trước 13-10, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để Thái Lan cân bằng 13-13. Đội chủ nhà có 1 điểm championship point khi dẫn 14-13, nhưng bị Thái Lan cứu được khi cân bằng 14-14. Ở điểm championship point thứ 2, Bích Tuyền đã tận dụng thành công ghi điểm quyết định, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 16-14, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Lần đầu tiên trong lịch sử thắng Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V-League 2025. Đây cũng là chức vô địch SEA V-League lần đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam bởi trong lịch sử các kỳ tổ chức SEA V-League, bóng chuyền nữ Thái Lan thống trị tuyệt đối. Chiến thắng lịch sử trên sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tự tin cho mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33 vào cuối năm nay, trên đất Thái Lan.

