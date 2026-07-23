Thể thao 360 Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thi đấu bắn súng đĩa bay vào ban đêm Những chiếc đĩa bay phát sáng lao vút giữa màn đêm, các xạ thủ tập trung ngắm bắn trong điều kiện ánh sáng đặc biệt… sẽ tạo nên điểm nhấn chưa từng có tại Cúp Bắn súng Mùa Hạ thuộc Sports Festival 2026, diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet.

Bắn súng đĩa bay đòi hỏi vận động viên phải thể hiện sự chính xác, phản xạ nhanh



Lần đầu tiên tại Việt Nam, nội dung bắn súng đĩa bay (Compak Sporting) vào ban đêm sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Cúp Bắn súng mùa Hạ, một trong những giải đấu được mong chờ của Sports Festival 2026.

Theo Ban tổ chức, giải đấu diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), quy tụ các vận động viên giàu kinh nghiệm của lực lượng vũ trang cùng đông đảo người yêu thích bộ môn bắn súng trên cả nước.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung gồm bắn súng đĩa bay (Compak Sporting), súng trường hơi 10 m và súng ngắn hơi 10 m. Giải đấu có các nội dung cá nhân và đồng đội, chia thành nhiều hạng A, B, C và Newbie, với tổng cộng 12 cúp vô địch cùng 42 bộ huy chương.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, nội dung bắn súng đĩa bay ban đêm Compak Sporting Night Shoot được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại NovaWorld Phan Thiet



Việc mở rộng các hạng đấu không chỉ tạo sân chơi cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn mở ra cơ hội tranh tài cho những người mới làm quen với bộ môn này.

Điểm nhấn của giải là nội dung Compak Sporting thi đấu vào ban đêm dành cho các xạ thủ hạng A và B. Dưới hệ thống chiếu sáng chuyên dụng, những chiếc đĩa bay (Clay Target) phát sáng sẽ lao vút trong màn đêm, tạo nên thử thách hoàn toàn mới về phản xạ, khả năng quan sát và bản lĩnh thi đấu của các xạ thủ, cũng như mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả.

Sơ đồ vị trí các khu vực thi đấu Cúp Bắn súng mùa Hạ 2026 tại NovaWorld Phan Thiet

Bên cạnh các nội dung thi đấu, khu trải nghiệm bắn súng dành cho du khách và những người mới làm quen với bộ môn này sẽ được tổ chức trong 2 ngày (1 và 2/8), tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu một môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam.

Giải đấu có sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Liên đoàn Bắn súng TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn Bắn súng Hà Nội, góp phần bảo đảm công tác tổ chức, điều hành và các yêu cầu về chuyên môn theo quy định.

Các xạ thủ tranh tài nội dung bắn súng đĩa bay Compak Sporting tại cụm sân Nova Clay Shooting, NovaWorld Phan Thiet trong khuôn khổ Sports Festival 2025

Năm 2025, giải bắn súng đĩa bay trong khuôn khổ Sports Festival đã thu hút hơn 80 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đến từ các câu lạc bộ bắn súng Công an nhân dân cùng nhiều địa phương trên cả nước.

Bắn súng đĩa bay là môn thể thao đòi hỏi sự chính xác, khả năng phản xạ nhanh, tư duy chiến thuật và bản lĩnh của vận động viên trong từng loạt bắn. Những năm gần đây, phong trào tập luyện môn thể thao này phát triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Từ năm 2024, bắn súng đĩa bay đã chính thức được đưa vào hệ thống tranh huy chương của Giải vô địch Bắn súng quốc gia. Hiện Liên đoàn Bắn súng Việt Nam áp dụng đầy đủ luật thi đấu của Liên đoàn Bắn súng đĩa bay thế giới (FITASC).