Nhịp cầu bạn đọc Lán quán tự phát dưới tán rừng thông Đankia - Suối Vàng Nhiều năm qua, một số hộ dân dựng lán, căng bạt dưới rừng thông để bán đồ ăn, nước uống cho du khách. Việc buôn bán tự phát không chỉ làm cảnh quan cung đường ĐT722 nhếch nhác mà còn phát sinh rác thải.

Nhiều hộ dân lập lán trại kinh doanh tự phát dưới tán rừng thông ven cung đường ĐT722 thuộc Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng

Theo ghi nhận sáng 11/8, có khoảng gần 10 hộ dân dựng lán bằng cọc gỗ, căng bạt, đặt võng, bàn ghế và các vật dụng để phục vụ khách đi đường, khách dừng lại chụp ảnh.

Được biết, các lán này chủ yếu hoạt động vào ban ngày. Mỗi sáng, người dân chở thực phẩm, bếp, nước uống cùng các vật dụng phục vụ việc nấu nướng đến dựng bán. Đến tối, họ thu dọn và rời khỏi khu vực.

Cách làm này diễn ra trong thời gian dài khiến những khoảng đất dưới rừng thông dần trở thành các điểm buôn bán tự phát.

Điều đáng nói là cùng với hàng quán là rác thải. Tại một số khu vực có lán, chai nhựa, túi nilông, hộp đựng thức ăn và rác sinh hoạt xuất hiện quanh các gốc thông.

Thảm cỏ đẹp ven đường ĐT722 dưới tán rừng thông bị người dân lấn chiếm, dựng lán trại buôn bán tự phát

Chị Nguyễn Thị My, một du khách đến từ TP. HCM cho biết, mỗi lần đến Đà Lạt, gia đình chị thường dành thời gian đi các cung đường ngoại ô để ngắm rừng thông, hồ và cảnh núi rừng.

Theo chị My, đoạn đường từ khu vực thủy điện Ankroet đi về hướng Khu du lịch làng Cù Lần có cảnh quan rất đẹp. Tuy nhiên, việc các lán bán đồ ăn, nước uống mọc lên dưới tán thông khiến cảnh quan không còn được như trước.

“Du khách đi cung đường này chủ yếu để ngắm cảnh, tận hưởng không khí và rừng thông. Nếu hàng quán cứ dựng lán, căng bạt ngay dưới rừng thì cảnh quan sẽ mất đẹp”, chị My nói.

Tình trạng lấn chiếm, buôn bán tái diễn dù cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, xử lý

Ông Nguyễn Lương Minh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cho hay, tình trạng người dân lấn chiếm, dựng lán và buôn bán trên đất rừng cạnh tuyến ĐT722 đã xảy ra trong thời gian dài.

Theo ông Minh, lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian, một số hộ lại quay trở lại dựng lán, tiếp tục buôn bán.

Người dân dựng chòi bạt chăn nuôi gia súc trong rừng thông để phục vụ việc kinh doanh ven đường

“Có khoảng 6-7 hộ dân lấn chiếm, làm lán trại. Họ cứ lấn dần dần. Trong hôm nay, chúng tôi sẽ kiểm tra, lập biên bản và xử lý”, ông Minh thông tin.

Lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt cũng cho biết địa phương đã nắm thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc. Việc xử lý các lán quán dựng tự phát ở đây không chỉ để ngăn tình trạng lấn chiếm đất rừng mà còn nhằm giữ cảnh quan cho tuyến đường du lịch ĐT722.

Hàng quán tự phát ven đường ĐT722 sáng 11/8