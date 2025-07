Chính trị Lan tỏa “dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạc Dương Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ mặt vùng nông thôn xã Lạc Dương ngày càng khởi sắc, khang trang.

Dân vận khéo để phát triển kinh tế

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lạc Dương Ya Tiong, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các địa phương trước khi sáp nhập quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn đã kịp thời phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội.

Là xã vùng sâu, vùng xa, Lạc Dương có trên 82% dân số là người DTTS. Người dân trên địa bàn xã chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp với tập tục canh tác lạc hậu. Địa phương đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hợp tác giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng.

Thông qua đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế được triển khai như: liên kết sản xuất sâm đương quy, trồng nấm hương, nuôi cá nước lạnh, trồng cà phê arabica, trồng rau thủy canh; Tổ hợp tác thu mua nông sản Đạ Sar; mô hình Tổ chăn nuôi bò thịt, xã Đạ Nhim; hay mô hình Trồng mận tím Sơn La của ông Cao Văn Thản, thôn Đông Mang... Đặc biệt, mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào DTTS thôn Liêng Bông được triển khai năm 2023 với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng đã mang lại những lợi ích thiết thực, phục vụ đời sống cho người dân nơi đây.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều mô hình đi vào chiều sâu, từng bước trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị. Nổi bật như mô hình “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” của MTTQ Việt Nam xã; mô hình “Khu dân cư tự quản” của Hội Cựu chiến binh xã; mô hình “Tổ tự quản phòng cháy, chữa cháy liên gia” của Công an xã; mô hình “5 không 3 sạch”, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; mô hình “Phòng cháy, chữa cháy rừng” của các tổ giao nhận khoán, quản lý, bảo vệ rừng...

Nhân dân chung sức xây dựng quê hương

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nhiều mô hình “Dân vận khéo” góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nắm sát tình hình Nhân dân. Điển hình, mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” ở thôn Liêng Bông; mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của Hội Cựu chiến binh... được Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh được tăng cường với các mô hình như: “Thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính”; công tác dân vận chính quyền, dân vận tập trung...

“Từ triển khai các mô hình “Dân vận khéo” đã động viên, huy động nhiều công sức, nguồn lực cả vật chất lẫn tinh thần trong Nhân dân, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn xã đã có hàng ngàn m2 đất được người dân hiến tặng để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã và xây dựng các công trình công cộng. Không chỉ hiến đất, người dân còn hiến tài sản, ngày công để cùng Nhà nước thực hiện các công trình phục vụ lợi ích công cộng. Bộ mặt vùng nông thôn xã ngày càng khởi sắc, khang trang, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt...”, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Dương Ya Tiong nhìn nhận.