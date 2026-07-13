An sinh - Cuộc sống Lan tỏa hồn văn hóa K’ho qua ẩm thực Ở những buôn làng của người K’ho trên cao nguyên Lâm Đồng, cơm lam thơm mùi nếp mới, canh thụt đậm vị núi rừng hay ché rượu cần quây quần bên bếp lửa không đơn thuần là món ăn thường ngày. Cùng với tiếng cồng chiêng và nếp sống cộng đồng, ẩm thực truyền thống đang kể cho du khách những câu chuyện bình dị về con người, văn hóa và sức sống bền bỉ của vùng đất đại ngàn.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm gian hàng ẩm thực của người K' ho

Từ gian bếp buôn làng đến sản phẩm du lịch

Giữa không gian núi rừng Lâm Đồng, bên tiếng cồng chiêng ngân vang và bếp lửa đỏ hồng, những món ăn truyền thống của người K’ho đang trở thành nhịp cầu kết nối du khách với văn hóa bản địa. Từ cơm lam, gà nướng đến canh thụt, thịt nướng ống tre hay rượu cần, mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về đời sống, phong tục và tình cảm của cộng đồng cư dân lâu đời trên cao nguyên.

Những năm gần đây, nhiều địa phương như: Di Linh, Bảo Lâm, Lạc Dương và khu vực Lang Biang - Đà Lạt đã đưa ẩm thực truyền thống vào các hoạt động du lịch cộng đồng. Trong các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng hay sinh hoạt cộng đồng, ngoài việc được thưởng thức đặc sản địa phương, du khách còn có cơ hội tìm hiểu nét đẹp trong đời sống của đồng bào K’ho.

Tại Làng truyền thống dân tộc K’ho ở thôn Klong Trao 1 (xã Di Linh), nhiều đoàn khách thích thú khi được cùng người dân nhóm bếp, nướng thịt, làm cơm lam và thưởng thức bữa ăn trong không gian nhà dài truyền thống. Theo chị Ka Hưng - Quản lý làng truyền thống, điều khiến du khách nhớ nhất không phải là hương vị món ăn mà còn là những câu chuyện được kể bên bếp lửa. “Trước đây, những món ăn của đồng bào chủ yếu được chế biến trong gia đình hoặc trong các dịp lễ hội của buôn làng. Khi làm du lịch cộng đồng, chúng tôi muốn giới thiệu những hương vị truyền thống ấy để du khách hiểu hơn về văn hóa địa phương. Nhiều người rất thích, hỏi cách chế biến và mong muốn quay trở lại trải nghiệm”, chị Ka Hưng nói.

Ẩm thực của người K’ho đa dạng với nhiều hương vị

Tạo sức hấp dẫn riêng

Bên cạnh gìn giữ cách chế biến truyền thống, nhiều hộ dân còn ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Việc này góp phần lưu giữ tri thức dân gian, đồng thời tạo nên sự khác biệt cho các sản phẩm du lịch cộng đồng.

Theo bà Ka Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 5, với người K’ho, bữa ăn không đơn thuần là nhu cầu hằng ngày mà còn gắn với phong tục, lễ nghi và sự gắn kết cộng đồng. Bởi vậy, khi giới thiệu món ăn cho du khách, người dân thường kể thêm về tập quán sinh hoạt, những mùa lễ hội hay cách ứng xử với núi rừng của cha ông. Qua từng câu chuyện, văn hóa K’ho được truyền đi một cách tự nhiên và gần gũi.

Chị Hoàng Thị Kim Anh, du khách đến từ Hà Tĩnh chia sẻ rằng, dù đã nhiều lần đến Lâm Đồng nhưng đây là lần đầu tiên chị được thưởng thức các món ăn truyền thống của người K’ho trong không gian cồng chiêng. “Các món ăn rất gần gũi nhưng mang hương vị riêng mà tôi chưa từng trải nghiệm ở nơi khác. Điều thú vị nhất là được nghe bà con kể về ý nghĩa của từng món ăn và những phong tục gắn với đời sống của họ. Đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ”, chị Kim Anh cho hay.

Việc đưa ẩm thực bản địa vào phục vụ du lịch đang mở ra thêm cơ hội tạo sinh kế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Từ những món ăn bình dị của buôn làng, bản sắc K’ho đang được lan tỏa đến du khách gần xa, làm giàu thêm sức hấp dẫn của Lâm Đồng - vùng đất hội tụ thiên nhiên, văn hóa và tình người cao nguyên.