Lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang lan tỏa mạnh mẽ các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi. Từ địa bàn thuận lợi đến vùng sâu, vùng xa, nhiều tập thể, cá nhân đã thực hiện lời dạy của Người với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Họ không chỉ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên trong cộng đồng.

Phát huy vai trò hạt nhân

Tổ dân phố 8, xã Đăk Hà là một trong những điểm sáng khi triển khai việc học tập và làm theo Bác. Với 32 đảng viên, chi bộ nơi đây đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ Tổ dân phố 8 xác định rõ: Đảng viên phải là người tiên phong “nói đi đôi với làm”, bắt đầu từ những công việc gần gũi nhất với nhân dân. Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 8 Trần Thị Oanh chia sẻ: “Muốn người dân tin và làm theo, đảng viên phải gương mẫu trước. Làm tốt những việc nhỏ thì mới tạo được sự đồng thuận để làm những việc lớn”.

Từ cách làm ấy, không khí Tổ dân phố 8 luôn sôi nổi với các phong trào thi đua yêu nước. Đời sống tinh thần của người dân được nâng lên thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là dịp để người dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, cùng nhau phát triển kinh tế.

Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, Chi bộ Tổ dân phố 8 đã vận động được hơn 1,4 tỷ đồng và hàng trăm ngày công để xây dựng các công trình dân sinh như đường nội thôn, sân hội trường, nghĩa trang nhân dân, hệ thống cột cờ, pano tuyên truyền.

Điển hình là ông Phạm Thanh Hoàn, một người dân trong tổ dân phố, đã tự nguyện ủng hộ 610 triệu đồng để làm sân hội trường và hai tuyến đường bê-tông. Chi bộ rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Thông qua vận động của chi bộ và các đoàn thể, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Điển hình như trường hợp bà Phạm Thị Xoa là một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đã được giúp đỡ 6 triệu đồng và 16 ngày công để cải tạo lại ngôi nhà cũ kỹ. Hằng năm, chi bộ tổ chức phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ những việc làm cụ thể ấy, Tổ dân phố 8 đã đạt được những kết quả ấn tượng: Liên tục được công nhận là Tổ dân phố văn hóa, 100% số hộ (283 hộ) được công nhận “Gia đình văn hóa”, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 52 triệu đồng/năm.

Tấm gương cựu chiến binh tận tụy

Nếu như Chi bộ Tổ dân phố 8 là điển hình tập thể thì ông A Vơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Tờ Kan lại là tấm gương cá nhân tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác. Là người dân tộc thiểu số, ông A Vơn không chỉ am hiểu phong tục, tập quán mà còn thấu hiểu những khó khăn trong đời sống của người dân.

Với vai trò là người đứng đầu Hội Cựu chiến binh xã, ông luôn kiên trì tuyên truyền, vận động hội viên xóa bỏ hủ tục lạc hậu, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. “Tôi thường kể những câu chuyện đời thường trong các buổi sinh hoạt để người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Có như vậy, việc học tập và làm theo Bác mới đi vào cuộc sống”, ông A Vơn chia sẻ.

Không chỉ tuyên truyền, ông A Vơn cùng cán bộ địa phương trực tiếp xuống thôn, làng để hướng dẫn cách sử dụng vốn vay hiệu quả, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vào các mô hình trồng cây dược liệu, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã. Các mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” dưới sự dẫn dắt của ông A Vơn đã được hội viên hưởng ứng mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong hội viên giảm rõ rệt qua từng năm. Nhiều người từng sống trong nghèo khó nay đã có thể tự chủ về kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông A Vơn rất tận tụy với công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Năm 2022, ông đã chủ động tham mưu và trình lên chính quyền địa phương giải quyết chế độ mai táng phí cho ba hội viên với tổng số tiền gần 45 triệu đồng. Việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, tận tâm vì cộng đồng...

Với những đóng góp âm thầm mà ý nghĩa ấy, ông A Vơn đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Lan tỏa sâu rộng các mô hình ý nghĩa

Không chỉ riêng xã Đăk Hà hay xã Đăk Tờ Kan, việc học tập và làm theo Bác đang lan tỏa mạnh mẽ khắp vùng tây Quảng Ngãi. Trong từng xã, từng thôn, các chi bộ, hội đoàn thể đều chủ động lựa chọn mô hình phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Có nơi tập trung vào phát triển kinh tế hộ, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Có nơi chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo không chỉ mang lại kết quả cụ thể trước mắt mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên trong nhân dân.

Từ con đường bê-tông mới mở giúp trẻ em đến trường an toàn hơn, đến mái nhà được sửa sang cho cụ già neo đơn. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng tràn ngập tiếng cười đến những mùa vụ bội thu trên nương rẫy...

Bài học từ vùng cao phía tây Quảng Ngãi cho thấy, khi đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết, mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể trở thành hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh. Dù là cán bộ chi bộ ở tổ dân phố hay một cựu chiến binh giản dị nơi thôn, bản, họ đều chung một tâm niệm: Sống, cống hiến và phụng sự nhân dân.

Và chính họ, những con người bình dị mà cao quý ấy, đang góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của quê hương trên hành trình đổi mới, phát triển và hội nhập.